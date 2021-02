Dopo l’ingresso in studio di Stefano De Martino, è il turno di Andrea a raccontare la sua storia a C’è Posta per Te: scopriamo insieme l’emozionante storia.

Continua alla grande l’appuntamento del Sabato sera con C’è Posta per Te. Anche questa sera, 20 Febbraio, infatti, Maria De Filippi è al timone di una nuova puntata davvero incredibile. Ospiti d’eccezione il grandissimo Renato Zero e il bel Stefano De Martino, il settimo appuntamento, ancora una volta, è ricco di imperdibili ed emozionanti storie. La prima che è stata raccontata è quella del carissimo Giuseppe. Facciamo riferimento proprio alla storia di un regalo. Di cui il grandissimo ballerino napoletano è il protagonista indiscusso. Chiamato in studio da Maria De Filippi, il buon De Martino è la piacevole sorpresa per la moglie di Giuseppe. Ecco, ma dopo questa storia, chi è che ha fatto il suo ingresso nello studio televisivo di Canale 5? Stiamo parlando proprio di Andrea. Che, a distanza di qualche tempo, vuole a tutti i costi il perdono della sua Arianna. Ma cos’è esattamente successo tra loro? E, soprattutto, com’è andata a finire? Vi anticipiamo: questa storia è davvero da brividi.

C’è Posta per Te, Andrea chiede il perdono di Arianna: cos’è successo tra loro

La storia di Andrea raccontata da Maria De Filippi a C’è Posta per Te è una storia che, così come quella settimana scorsa, racconta un ‘tradimento’ virtuale. La convivenza tra Andrea ed Arianna, infatti, si interrompe dopo un anno perché la donna ha scoperto una chat del suo compagno con un’altra donna. ‘Grazie delle belle sensazioni che mi hai trasmesso’, è questo il messaggio che Arianna ha letto sul telefono del suo Andrea. E che la spinge, quindi, ad intrattenersi in una conversazione con la ‘terza persona’. Fingendosi, infatti, Andrea, la ragazza inizia a parlare con questa donna. E, purtroppo, la risposta che riceve, sin dal primo momento la insospettisce. E, soprattutto, la convince che il suo compagno abbia una relazione al di fuori del tetto ‘coniugale’. È proprio a questo punto che Arianna decide di raccontare tutto al suo compagno. E lo convince ad avere un incontro a tre. L’incontro, purtroppo, non va a buon fine. E, soprattutto, convince ancora di più che Andrea l’abbia tradita. Ecco, ma perché? La risposta è davvero semplice: sembrerebbe che il giovane sia sempre stato solito ad intrattenersi in conversazioni con altre donne. E che con una, addirittura, sia andato anche oltre che una semplice ‘chiacchierata per via messaggi’.

Com’è andata a finire?

‘Lui ha scritto ad altre persone la stessa sera che sono andata via’, ha detto Arianna dopo aver ascoltato tutta la storia raccontata da Maria De Filippi. ‘Ho scritto alla mia collega per portarmi a lavoro ed ho scritto anche ad altre per sapere se tu eri a lavoro. Non ho nessuno con cui parlare’, ha detto Andrea nel tentativo di giustificarsi. ‘Da quando ti ho persa non mangio più, non dormo più. Mi manca stringerti al mattino’, ha continuato a dire il giovane. ‘Se sono qui è perché non voglio più deluderti e farti tornare a ridere, perché sei bellissimo’, ha chiosato. Ecco, ma come sarà andata a finire? Dopo tutto queste belle parole, Arianna ha aperto la busta?

C’è da dire che Andrea ce l’ha messa davvero tutta per farsi perdonare da Arianna. Ci sarà riuscito, però? ‘Io sono innamorata di lui, ma per una volta penso a me stessa’, ha esordito la giovane quasi a chiusura. Eppure, è proprio vero: l’amore vince sempre su tutto: Arianna ha deciso di perdonare il suo Andrea.