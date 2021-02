La partecipazione di Giovanni Ciacci a L’Isola dei Famosi è saltata per motivi legati al Covid: ‘Mi ha lasciato dei segni indelebili’, le sue parole in diretta.

Adesso è ormai ufficiale: L’Isola dei Famosi ritornerà sul piccolo schermo. A distanza di quasi due anni dall’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, l’adventure reality di Canale 5, da Venerdì 12 Marzo, ritornerà in diretta su Canale 5 con la bellissima Ilary Blasi. Manca davvero pochissimo, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, i nomi dei partecipanti, così come quello degli opinionisti, non è stato ancora confermato. A differenza, invece, di quei nomi che, purtroppo, sarebbero dovuti essere ufficiale, ma che per problemi di salute non hanno potuto più prendervi parte. Facciamo un riferimento particolare a Giovanni Ciacci ed Amedeo Goria. Come raccontato anche i nostri recenti articoli, i due personaggi dello spettacolo avrebbero dovuto prendere parte al programma, ma per motivi di salute non hanno avuto più la possibilità di partire per l’Honduras. Ecco, ma cos’è successo? Per quanto riguarda il padre di Guenda, al momento, non ne abbiamo notizia. Su Giovanni Ciacci, invece, si. Anzi, è stato proprio il diretto interessato a dirlo.

Giovanni Ciacci, salta L’Isola dei Famosi: ‘Il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili’, cos’è successo

Ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Giovanni Ciacci ha raccontato per filo e per segno per quale motivo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi è saltata. In diretta televisiva con Barbara D’Urso, infatti, il simpaticissimo e famoso opinionista ha chiaramente detto quello che pensa. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, proprio durante le visite mediche per il programma, il costumista abbia scoperto di avere avuto dei segni indelebili causati dal Covid. A partire, quindi, da bruttissime cicatrici sui polmoni e una fibrosi polmonare. Fino ad un irrigidimento di tessuti colpiti dal Covid, ad una minore resistenza alla sforzo, minore capacità respiratoria e una scorsa forza di muscoli respiratori. Insomma, delle conseguenze davvero gravissime, c’è da ammetterlo. E pensare che, come sottolineato dal diretto interessato, il buon Ciacci è risultato positivo al Covid, questo si, ma era assolutamente asintomatico. Quindi, si può chiaramente comprendere quanto questo virus sia davvero da non sottovalutare. Ed è lo stesso costumista a ribadirlo: ‘Usate la mascherina’, raccomanda Ciacci.

Insomma, una confessione davvero da brividi, c’è da ammetterlo.