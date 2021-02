Enzo Decaro è uno dei più grandi attori di sempre, ma sapete che titolo di studio ha? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’, i dettagli.

Nato a Napoli il 24 Marzo del 1958, il buon Enzo Decaro ha iniziato, sin da giovanissimo, ad intraprendere la carriera da attore. E così, in compagnia di Massimo Troisi e Lello Arena, due grandissimi rappresentati del teatro napoletano, il giovane Enzo inizia a muovere i primi passi in questo ‘mondo’. Molto presto e, soprattutto, facilmente, si fa conoscere ed apprezzare. Tanto da diventare, e lo è ancora adesso, uno dei più grandi attori di sempre. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In diversi nostri articoli, vi abbiamo parlato della sua vita privata e di un inedito retroscena sul passato. Ecco, ma vi siete mai chiesti che titolo di studio abbia? Come dicevamo precedentemente, Enzo Decaro è uno dei più grandi rappresentanti dell’arte napoletana. Ma esattamente in che cosa si è laureato? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, quando lo scoprirete, resterete davvero sbalorditi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Enzo Decaro, che titolo di studio? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’

Attualmente in onda con le repliche della miniserie televisiva ‘L’amore strappato’, Enzo Decaro decanta di un successo davvero assoluto. Oltre alla sua immensa ed intramontabile carriera teatrale, l’attore napoletano vanta di un carriera televisiva e cinematografica davvero da incorniciare. Ecco. Tralasciando questo aspetto professionale, che, da come si può chiaramente comprendere, è ricco di esperienze lavorative incredibili e imperdibili, cosa sappiamo esattamente del suo ‘privato’? In particolare, cosa sappiamo della sua vita scolastica pregressa? Che sia un bravissimo ed encomiabile attore, lo sappiamo benissimo, non c’è assolutamente dubbio. Ma come ‘studente’, invece, cosa sappiamo esattamente? In particolare, che titolo di studio ha il buon Enzo Decaro? Ebbene, siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, terminati i suoi studi universitari, l’attore napoletano abbia conseguito la laurea in Lettere presso l’Università degli studi di Napoli. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, Enzo Decaro è laureato in lettere. Una grande sorpresa, vero? Ma voi l’avreste mai detto?

Le ‘sorprese’, però, badate bene, non sono affatto finite qui. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, oltre alla carriera da attore, il buon Enzo Decaro abbia avviato anche una carriera di insegnante. Sembrerebbe, infatti, che l’attore napoletano insegni anche ‘Scrittura creative’ proprio all’università. Insomma, dei retroscena davvero inediti, c’è da ammetterlo. Voi ne eravate a conoscenza, però?