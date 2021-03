Per la terza puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un look tutto dorato, sapete a quanto ammonta il prezzo? Scopriamolo.

Anche per la terza puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è mostrata in tutta la sua bellezza. Dopo l’incantevole vestito di colore nero e rosso degli appuntamenti precedenti, la conduttrice televisiva ha sfoggiato un look completamente dorato. Con indosso un lunghissimo abito che mette in evidenza le sue bellissime forme, la Blasi si è mostrata, ancora una volta, più incantevole che mai. Ecco, ma siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? E, soprattutto, siete curiosi di conoscere il prezzo totale dell’outfit? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il prezzo sembrerebbe essere davvero da urlo. E, soprattutto, stratosferico. Volete saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi incantevole in dorato: qual è il prezzo delle scarpe?

Oltre ad Elettra Lambroghini, anche la bellissima Ilary Blasi non ha affatto perso occasione di poter incantare il pubblico italiano con la sua immensa bellezza. E così, dopo gli strepitosi outfit sfoggiati nel corso degli appuntamenti precedenti, la conduttrice televisiva si è mostrata pià bella che mai. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: con indosso un abito davvero magnifico di coloro oro ed un’acconciatura super elegante e raffinata, la bellissima romana ha incantato davvero tutti. A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo totale del suo look? A svelare ogni cosa nel minimo è stato l’informatissimo Manuel Di Gioia. Attraverso un tweet condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale, l’esperto di moda ha rivelato nel minimo dettaglio tutti i dettagli del look della conduttrice romana. Volete saperne di più anche voi? Scopriamo insieme tutti i dettagli. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il vestito indossato sia di Lia Stublla. E che, purtroppo, non è possibile reperire il prezzo, dato che non c’è uno store online. Invece, le scarpe sembrerebbero aggirarsi intorno ai 600 euro.

Vi piace questo look di Ilary Blasi? A noi decisamente si!