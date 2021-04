Matteo Diamante è uno dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi, ma l’avete mai visto da piccolissimo? Sui social, spunta lo scatto.

Adesso è proprio ufficiale: Matteo Diamante sarà uno dei quattro naufraghi che entrerà nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi di stasera, Giovedì 22 Aprile. In compagnia di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrara, l’affascinante e giovanissimo ex corteggiatore di Uomini e Donne sarà uno delle nuove “reclute” dell’adventure reality di Canale 5. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Oltre a decantare di un fascino più unico che raro, c’è da ammettere che il bel Diamante non è affatto un volto nuovo della televisione italiana. Non soltanto, infatti, ha preso parte al dating show di Maria De Filippi, come dicevamo precedentemente, ma è stato protagonista indiscusso di diversi programmi televisivi.

In attesa di poterlo vedere alla “prese” con la pesca e con la fame, siete curiosi di vedere una foto del bel Matteo Diamante da piccolo? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciarlo. E, vi assicuriamo, è di una dolcezza davvero inaudita.

Matteo Diamante da piccolo, spunta lo scatto tenerissimo: incredibile

A partire da questa sera, Giovedì 22 Aprile, Matteo Diamante è a tutti gli effetti uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Se ne parlava già da diverso tempo di questo ingresso, così come di tutti gli altri, eppure soltanto nel corso della puntata di stasera vedremo molto più da vicino l’approdo sull’isola dei nuovi arrivati. In attesa di poterlo vedere, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui?

Ad esempio, come dicevamo precedentemente, siete curiosi di “conoscere” Matteo Diamante da piccolo? Benissimo: ci pensiamo noi! Controllando attentamente il suo profilo Instagram proprio in previsione di questa sera, siamo riusciti a rintracciare un suo tenerissimo scatto del passato. Volete vederlo anche voi?

Ve l’avevamo detto che Matteo Diamante, in questa foto da piccolo, era davvero dolcissimo, vero? In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Anche voi siete d’accordo con noi?