Attivissima sul suo canale Instagram, Greta Scarano ha condiviso una foto del 2004: com’è cambiato negli anni? È superlativa.

A distanza di pochissime settimane della serie televisiva che l’ha vista indossare i panni di Ilary Blasi, la bellissima Greta Scarano è pronta a ritornare sul piccolo schermo. A partire da questa sera, Lunedì 3 Maggio, e per circa tre settimane, la splendida attrice sarà Anna in “Chiamami ancora amore”. Si, avete letto proprio bene: insieme a Simone Liberati, la bella Scarano sarà la protagonista indiscussa di una nuova serie televisiva. Cosa ci riserverà? Non lo sappiamo, al momento. Fatto sta che, senza alcun dubbio, la miniserie si rivelerà un vero e proprio successo.

In attesa di poterla vedere nei panni di Anni, abbiamo spulciato con attenzione il profilo Instagram ufficiale di Greta Scarano. Ed abbiamo rintracciato un delizioso scatto risalente esattamente al 2004. Si, a circa diciassette anni fa! Ebbene, ma com’è cambiata Greta Scarano in questi anni? Siete curiosi di saperlo? Ve lo mostriamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è davvero superlativa!

Greta Scarano nel 2004, com’era? Lo scatto del passato: top!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Greta Scarano è sempre solita intrattenere il suo pubblico social con degli scatti davvero incantevoli. Diverso tempo fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di un video davvero dolcissima, che la riprende quando era soltanto una bambina. Adesso, invece, vi mostreremo una foto dell’attrice risalente al 2004. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’era la Scarano esattamente diciassette anni fa? Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, anche se vi assicuriamo: è sempre bellissima!

Attualmente, Greta Scarano è una di quelle attrici che decanta di un fascino davvero assoluto. Siete curiosi, però, di vederla in questo scatto risalente al 2004? Ci pensiamo immediatamente.

Eccola qui, Greta Scarano nel 2004. Esattamente diciassette anni fa, l’attrice romana si mostrava sempre così. Giovanissima e sempre sorridente, dote che conserva tuttora, la splendida Greta aveva i capelli decisamente più scuri e corti rispetto ad adesso. Eppure, nonostante questo, non è assolutamente cambiata. Siete d’accordo con noi?