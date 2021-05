Uomini e Donne, Bohdan è il secondo corteggiatore di Samantha, ma da dove viene e quali sono le sue origini? Non tutti ne sono a conoscenza.

L’abbiamo conosciuto nel corso della sua recentissima esperienza a Temptation Island, ma è proprio a Uomini e Donne che Bohdan Beyba ha conquistato davvero tutti. Sceso le scale del famoso dating show di Canale 5 per corteggiare Samantha Curcio a percorso già iniziato, il giovanissimo è riuscito immediatamente a guadagnare terreno. E, soprattutto, a catturare l’interesse della giovanissima tronista. Certo, come raccontato anche in un nostro recentissimo, Bohdan non è stato affatto scelta. A lui, infatti, Samantha ha preferito Alessio, suo “rivale”. Eppure, questo percorso a Uomini e Donne, senza alcun dubbio, sarà stato davvero importante per il giovane Beyba.

In attesa di scoprire qual sia stata la reazione alla scelta di Samantha, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo lavoro e della sua passione. Eppure, conoscete le sue origini e da dove viene? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, da dove viene e quali sono le origini di Bohdan?

Per nulla sconosciuto al pubblico di Canale 5 e, soprattutto, ai programmi di Maria De Filippi, Bohdan Beyba è uno dei corteggiatori di Samantha Curcio. Cosa sappiamo, però, su di lui? Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, il giovanissimo si è contraddistinto per il suo forte e determinato carattere, ma più nel profondo cosa sappiamo? Ad esempio, da dove viene attualmente il bel Beyba e quali sono le sue origini?

Senza alcun dubbio, in pochissimi siete a conoscenza di questo “retroscena” su Bohdan Beyba. Da quanto si apprende, sembrerebbe che il giovanissimo corteggiatore di Samantha Curcio non abbia affatto origini italiane. Seppure, da quanto si legge, attualmente viva a Reggio Emilia con la sua mamma, una donna bellissima, sembrerebbe che Bohdan sia nato, nel lontano 1994, in Ucraina. E, se proprio vogliamo essere precisi, sembrerebbe che sia nato a Truskavet.

Come reagirà Bohdan alla scelta di Samantha? E, soprattutto, potrà essere uno degli aspiranti tronisti della prossima stagione?