Uomini e Donne, Vanessa e Massimiliano: è successo a poche ore di distanza dalla messa in onda della loro scelta, parole da brividi.

Questa nuova ed imperdibile stagione di Uomini e Donne sta quasi per volgere al termine. A distanza di pochissimi giorni dalla messa in onda della scelta di Samantha Curcio, proprio oggi, Giovedì 13 Maggio, è stata trasmessa quella dedicata a Massimiliano Mollicone. Dopo tre mesi dall’inizio del suo percorso, il tronista romano ha deciso di aprire il suo cuore ad una della sue due corteggiatrici. E sappiamo benissimo che, alla fine, la sua scelta è ricaduta su Vanessa Spoto.

La giovanissima e bellissima fiorentina, quindi, è riuscita a conquistare il cuore di Massimiliano Mollicone. Sapete, però, cos’è successo subito dopo la loro scelta? A distanza di pochissime ore dalla messa in onda delle scelta, Vanessa Spoto ha deciso di rompere il silenzio sui social. E di scrivere, così, un messaggio davvero da brividi.

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone dopo la scelta: cos’è successo sui social

A distanza di pochissime ore dalla messa in onda della scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne, non soltanto è arrivato il primo di selfie di coppia, ma sono anche arrivate anche le primissime parole di Vanessa Spoto sul suo canale social Instagram. È proprio lei, infatti, la scelta del tronista romano. Ed è per questo motivo che, com’è giusto che sia, la bellissima fiorentina non ha affatto potuto fare a meno di condividere questo fantastico momento con i suoi sostenitori.

Proprio pochissime ore fa, attraverso un messaggio condiviso sulla sua pagina Instagram, Vanessa Spoto ha rotto il silenzio dopo la scelta di Uomini e Donne. E, come dicevamo precedentemente, si è lasciata andare a delle parole davvero da brividi. “C’è un posto perfetto che ho scelto per te. Non servono scuse per vivere. In mezzo al deserto, sull’Everest. Davanti ad ogni ostacolo. Amarsi è un miracolo. L’inizio di tutto”, ha scritto Vanessa a corredo di questa foto che la ritrae mentre concede un bacio a Massimiliano.

