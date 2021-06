Uomini e Donne, l’ex dama Maria Tona ha rivelato di essere entrata nel programma di Maria De Filippi con una grande depressione.

È stata una delle protagoniste indiscusse della recentissima stagione di Uomini e Donne, Maria Tona. Entrata a far parte del programma con qualche mese di ritardo rispetto all’inizio, la dama romana si è facilmente contraddistinta non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo carattere forte e determinato. Purtroppo, nel corso degli ultimi mesi, la bella Tona ha deciso di abbandonare lo studio. E di continuare la sua ricerca dell’amore al di fuori del contesto televisivo.

Quello che, però, in pochissimi sanno è che Maria Tona, ancora prima di entrare a far parte del programma, non stava affatto vivendo un periodo molto facile. E a raccontarlo è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a DonnaPiù per la prima volta in assoluto, l’ex dama di Uomini e Donne ha spiegato perché ha voluto partecipare al programma di Maria De Filippi. E cosa le è successo.

Uomini e Donne, la confessione inedita di Maria Tona: cos’è successo

Oltre che per la sua immensa bellezza, Maria Tona si è contraddistinta tra il parterre femminile di Uomini e Donne anche per il suo forte carattere, ma anche per il suo sorriso. Sempre pronta a mettersi in gioco e a divertirsi, l’ex dama ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. Non ha trovato l’amore, questo è vero. Eppure, Maria Tona ha lasciato un vero e proprio segno all’interno del programma.

Perché, però, Maria ha deciso di partecipare a Uomini e Donne? Ebbene: come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Da quanto si apprende da questa intervista rilasciata a DonnaPiù, sembrerebbe che, ancora prima di approdare nel dating show di Canale 5, Maria avesse una grande depressione causata dalla fine della sua relazione con un uomo più giovane di lei di circa 19 anni. “Il programma mi ha superato a superare questo dolore”, ha detto Maria Tona.

“Durante la mia esperienza a Uomini e Donne non ero lucida, mi sentivo molto confusa”, ha continuato a dire Maria Tona. Concludendo, inoltre, di essere uscita dalla depressione proprio grazie al programma.