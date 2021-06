Denise Pipitone, Piera Maggio ha rotto il silenzio a Chi l’ha visto? dopo le ultime segnalazioni di questi giorni: le sue parole.

Il caso di Denise Pipitone continua a catturare l’attenzione di tutti, soprattutto in questi ultimi giorni. A distanza di mesi dalla riapertura delle indagini dopo ben 17 anni, continuano a susseguirsi incredibili rivelazioni e veri e propri colpi di scena. L’ultimo, ad esempio, è avvenuto proprio qualche giorno fa. Nel corso di un suo recentissimo intervento a “Storie Italiane”, l’ex pm Angioni ha detto: “Denise è viva. Ed ha una figlia”. Insomma, un grandissimo colpo di scena, c’è da ammettere. E che, soprattutto, faceva sperare che, dopo 17 anni, si stava arrivando ad una conclusione.

Ecco. Ma è davvero così? Assolutamente no! La “presunta” Denise individuata dall’ex pm Angioni non è assolutamente la piccola scomparsa da Mazara Del Vallo il 1 Settembre del 2004. È proprio per questo motivo che, nel corso della trasmissione di Mercoledì 16 Giugno di Chi l’ha visto?, Piera Maggio ha rotto il silenzio. Ecco le sue parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Denise Pipitone, Piera Maggio a Chi l’ha visto?: le sue parole

Come da diverse settimane a questa parte, anche l’appuntamento di Mercoledì 16 Giugno di Chi l’ha visto? ha ampiamente parlato del caso di Denise Pipitone. E degli ultimi colpi di scena accaduti proprio in questi giorni. Ad essere presente in studio, seppure in collegamento, questa sera c’è proprio lei: Piera Maggio. Dopo il silenzio assordante di queste ultime settimane, la mamma della piccola Denise è ritornata sul piccolo schermo. E, dopo aver ripercorso tutto quello che è successo ultimamente, non ha perso occasione di poter spendere due parole in merito.

Leggi anche –> Denise Pipitone, nuove rivelazioni choc: “Vive lontana dall’Italia”

“Capisco la buona fede di tutti, però io invito alla cautela. Cerchiamo di non fare confusione in rete, di non fare allarmismi. Non è bello sentirmi dire davanti alla tv che Denise è mamma e io sarei nonna”, ha detto Piera Maggio a Chi l’ha visto?. “Capisco la buona volontà, però un po’ di rispetto anche per noi genitori”, ha detto ancora. Continuando, inoltre, a dire che le segnalazioni devono continuare, ma con un minimo di cautela. “Prima di esporsi così in modo così plateale, chiediamo accertamenti”, ha concluso.

Insomma, uno sfogo più che giustificabile, c’è da ammetterlo. Voi cosa ne pensate?