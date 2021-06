Roberto Mancini, avete mai visto suo padre? Spunta uno scatto: quel dettaglio non passa affatto inosservato, avete notato anche voi?

Siete pronti ad Italia-Austria? Proprio questa sera, Sabato 26 Giugno, andrà in onda la prima partita degli ottavi finali di questi Europei 2021. In attesa, però, di assistere alle magie della nostra nazionale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di loro? Ed, in particolare, sul nostro commissario tecnico? In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo parlato della sua ex moglie e di Silvia Fortini, l’attuale consorte. Invece, adesso, siete curiosi di conoscere chi è il padre di Roberto Mancini? “Spulciando” con attenzione il profilo Instagram ufficiale dell’allenatore, siamo riusciti a rintracciare un dolcissimo scatto insieme.

È proprio in occasione della festa del papà che Roberto Mancini non ha potuto fare a meno di fare gli auguri a suo padre. E nel farlo non ha perso occasione di poterlo “mostrare” al suo pubblico social. Voi l’avete mai visto? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli. Piuttosto, fateci sapere se anche voi, così come noi, avete notato un dettaglio davvero “clamoroso”. Scopriamo di che cosa parliamo!

Roberto Mancini, avete mai visto suo padre? Lo scatto: dettaglio impressionante!

Sul suo canale social ufficiale, Roberto Mancini, oltre a condividere scatti che lo ritraggono durante il suo lavoro, è solito rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha “presentato” loro la sua auto. E lo ha fatto anche qualche mese fa. Quando, in occasione della festa del suo papà, non ha perso occasione di poter mostrare al suo piccolo il suo dolcissimo padre. Da quanto si apprende dal web, l’uomo si chiama Aldo ed avrebbe addirittura 86 anni. Insomma, un’età davvero da incorniciare.

A questo punto, però, ci chiediamo: voi avete mai visto il padre di Roberto Mancini? Ebbene: siamo riusciti a rintracciare questo scatto inedito “di coppia”. E, vi assicuriamo, resterete davvero sbalorditi. Perché? La risposta è piuttosto semplice: la somiglianza tra padre e figlio è davvero impressionante. Guardate un po’ qui:

Eccoli, Roberto Mancini e il suo papà. Sono davvero identici, vero?