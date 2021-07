Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2021, Guendalina Tavassi si è lasciata andare ad una rivelazione choc su Tommaso, uno dei sei fidanzati: incredibile!

Aspettavamo con ansia questo momento e, finalmente, è arrivato! Proprio ieri, Mercoledì 30 Giugno, è andata in onda la primissima puntata dell’ottava edizione di Temptation Island 2021. A distanza di un anno esatto dalla fine della settima, il buon Filippo Bisciglia si è messo alle redini di una nuova completamente nuova. E che, soprattutto, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi come davvero imperdibile. Come facciamo a dirlo? La risposta è piuttosto semplice: fino a questo momento, è andata in onda una sola puntata. E sono accaduti tantissimi colpi di scena. E, badate bene, non ci riferiamo a tutto quello che è stata mandato in onda su Canale 5, ma anche a quello che è successo nel mentre Temptation veniva trasmesso.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Guendalina Tavassi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione choc su Tommaso, uno dei sei fidanzati presenti sull’isola. Attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex concorrente del GF ha svelato di “conoscere” il giovane. Cos’è successo? Scopriamolo!

Temptation Island, Guendalina Tavassi “choc”: la rivelazione su Tommaso

È proprio nel corso della prima puntata di Temptation Island che Guendalina Tavassi è intervenuta sul suo canale social ufficiale. E si è lasciata andare ad una rivelazione choc su Tommaso. “Prima coppia: Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico ‘ma io questo lo conosco’, oddio”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello ai suoi sostenitori. Ecco, ma cos’è successo? Perché la bella Tavassi dice di conoscere Tommaso? Ebbene: Guendalina continua nel suo racconto. E dice di conoscerlo perché, per circa un anno, il fidanzato di Valentina l’ha insultata sui social.

“C’era questo ragazzino che mi ha insultato in direct e sotto le foto. Mi ha insultato gratuitamente e mi diceva cose pesanti. Adesso lo ritrovo qui”, ha detto ancora Guendalina Tavassi su Instagram durante la prima puntata di Temptation Island.

Cosa succederà adesso? Sappiamo che le riprese di Temptation Island sono terminate, ma Tommaso risponderà?