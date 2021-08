Adesso è proprio arrivato l’annuncio ufficiale: tra l’amatissima coppia di Uomini e Donne è finita, cos’è successo esattamente.

Adesso è proprio confermato: per l’amatissima coppia di Uomini e Donne è finita. Erano già da diversi giorni, in realtà, che rincorrevano voci su una loro presunta crisi, categoricamente smentita dalla diretta interessata. Adesso, però, sembrerebbe essere proprio giunto il momento di dire tutta la verità ai loro fan. A distanza di qualche mese dalla loro scelta in studio, i due piccioncini sembrerebbero non essere riusciti a sopravvivere alla quotidianità. E così si sono detti ‘addio’.

A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio l’ex tronista. Attraverso una serie di recentissime Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, il giovanissimo ha annunciato ai suoi sostenitori la fine della sua storia d’amore. “Ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice”, ha iniziato a dire l’ex tronista al suo pubblico. Scopriamo, però, di chi parliamo. E cos’è successo.

È finita, l’amatissima coppia di Uomini e Donne si è detta addio: cos’è successo

Dopo l’addio tra Samantha Curcio ed Alessio Cenniccola, anche per un’altra coppia di Uomini e Donne formatasi nel programma pochi giorni prima dell’ultima edizione è finita. Stiamo parlando proprio di loro: Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo, è stato proprio l’ex tronista. Che, attraverso una serie di IG Stories, ha spiegato dettagliatamente cos’è successo.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che a determinare il loro addio siano state anche delle incompatibilità caratteriali. “Dopo il programma, c’è stato un fortissimo feeling. Un po’ per incompatibilità, un po’ per altre cose, non ci siamo trovati d’accordo”‘, ha continuato a dire Massimiliano. Sottolineando, inoltre, di essere dispiaciuto per la fine della sua relazione con Vanessa, ma di essere giunti entrambi a questa conclusione.

Vi piacevano come coppia?

Massimiliano parteciperà al GF Vip?

Oltre a rivelare la fine della sua relazione con Vanessa, Massimiliano ha categoricamente smentito la notizia che lo vedeva nel cast del GF Vip. Dopo Sophie Codegoni, annunciata come concorrente ufficiale qualche ora fa, sembrerebbe che il bel Mollicone non vi prenderà parte.

“Sono uscite queste news, ma io per il momento non farò parte del cast del GF Vip”, ha chiosato Massimiliano. Vi sarebbe piaciuto?