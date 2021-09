Striscia la Notizia, dolorosissimo lutto: è morta Laura Boerci

Dolorosissimo lutto per la grande famiglia di Striscia la Notizia, è morta Laura Boerci: spiacevolissima notizia, cos’è successo.

Una vera e propria spiacevolissima notizia nella grande famiglia di Striscia la Notizia: è morta Laura Boerci. A darne l’annuncio, è stato il sito ufficiale del programma. Che, proprio qualche ora fa, non ha affatto perso occasione di poter spendere per la donna delle parole davvero splendide. “Una forza travolgente, un carisma fuori dal comune”, è proprio con queste parole che, sul sito ufficiale del tg satirico di Antonio Ricci, viene ricordata l’immensa Laura. E con le quali, tra l’altro, si mira a sottolineare quanto la sua perdita abbia lasciato un vuoto immenso in coloro che la conoscevano benissimo e chi, soprattutto, ha avuto la possibilità di lavorare con lei.

Leggi anche –> Striscia la Notizia, dopo Ficarra e Picone saranno loro i nuovi conduttori: nessuno immaginava di vederli insieme

Morta all’età di 52 anni, Laura ha letteralmente sconvolto tutti. E queste parole condivise sul sito ce ne danno ampia conferma.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Addio dolorosissimo a Striscia la Notizia: Laura Boerci è morta a 52 anni

“Una mente brillante, piena di idee mai banali, una creatività che le ha permesso di affrontare la disabilità da cui era affetta sempre con grinta e con il sorriso”, si legge ancora sul sito ufficiale di Striscia la Notizia.

Laura Boerci, come ricorderete, è stata la protagonista di uno dei servizi di Striscia la Notizia con Max Laudadio. “Aveva dato vita all’Happiness Cafè e si era battuta contro le barriere architettoniche, affiancando il nostro inviato nelle sue battaglie”, recita ancora il sito.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la notizia della morte di Laura ha lasciato davvero tutti interdetti.

Quando inizia la nuova edizione di Striscia?

L’attesa è finalmente terminata: la nuova edizione di Striscia la Notizia inizierà Lunedì 27 Settembre. E, per la prima volta in assoluto, avrà due conduttori di eccezione. Dopo l’addio di Ficarra e Picone, a prendere il loro posto ci saranno loro: Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Al posto di Shaila e Mikaela, invece, vi saranno due ex ballerine di Amici: Talisa e Giulia Pelegatti.

Non ci resta che aspettare qualche giorno ancora!