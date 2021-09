Grande Fratello Vip 6 , cosa accadrà questa sera, venerdì 17 settembre: tutti i concorrenti che entreranno.

Finalmente l’attesa è finita, il Grande Fratello Vip è appena cominciato, lunedì 13 settembre c’è stata la prima puntata. Il reality è arrivato alla sua sesta edizione. Alfonso Signorini ha aperto la serata accompagnato da due opinioniste d’eccezione.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe accompagneranno il conduttore in questa entusiasmante avventura. Un ingresso che ha segnato l’inizio del reality, cui ha fatto seguito subito dopo, la presentazione della prima concorrente, Katia Ricciarelli. Sono 22 i concorrenti, pronti a vivere insieme, sotto lo stesso tetto, 24 ore su 24. Anche se, come ormai siamo abituati, nel corso delle puntate, potrebbero esserci nuovi ingressi. Ma cosa accadrà questa sera, con la seconda puntata?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, venerdì 17 settembre: chi entrerà nella casa

E’ iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip 2021. Dopo il clamoroso successo della precedente, anche questa volta, le aspettative sono molto alte. I concorrenti scelti hanno tutte le carte giuste, e tutti sono molto amati e affermati.

Ognuno con un proprio percorso, e con una carriera alle spalle, o pronta per spiccare il volo. La prima puntata è andata in onda lunedì 13 settembre e le sorprese, non sono assolutamente mancate. Ma fra poche ore, avremo il piacere di seguire la seconda puntata del reality: cosa accadrà?

A quanto pare, dovrebbero esserci gli altri ingressi, il gruppo di concorrenti che sono stati ufficializzati poco prima del debutto del GF Vip, ma non ancora entrati. Ma di chi stiamo parlando? Nella casa più famosa d’Italia dovrebbero entrare questa sera, Sophie Codegoni, Giucas Casella, Nicola Pisu, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Andrea Casalino, Davide Silvestri e Samy Youssef. Ovviamente, potrebbero esserci colpi di scena!

Nel corso della puntata, sicuramente si parlerà di quanto accaduto in settimana, di come i concorrenti hanno vissuto questi primi giorni, e forse, dei primi scontri. Per scoprirlo, tutti sintonizzati questa sera su Canale 5 per seguire la seconda puntata del Grande Fratello Vip!