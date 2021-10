Maria De Filippi ha preso una decisione definitiva: riguarda uno dei suoi programmi; ecco la scelta della conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Anche se, definirla conduttrice è riduttivo. Maria De Filippi è produttrice, autrice e l’anima dei suoi programmi, oltre che conduttrice. Programmi che sono tra i più seguiti dal pubblico, che da anni ha un vero e proprio appuntamento fisso con le trasmissioni di Canale 5. Da Amici a C’è posta per te, da Uomini e Donne a Tu si que vales: un successo strepitoso accompagna tutti i programmi di Queen Mary. E proprio su uno dei programmi la De Filippi ha preso una decisione irremovibile.

Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, ma che è sembrato inevitabile dato quello che è accaduto in studio. Scopriamo nei dettagli cosa è successo e quale è stata la scelta della conduttrice.

Maria De Filippi ha preso una decisione definitiva: riguarda Uomini e Donne

Un vero e proprio colpo di scena a Uomini e Donne. La puntata in questione non è andata ancora in onda, ma dalle anticipazioni trapelate sul web attraverso il Vicolo delle news, sappiamo che sta per scoppiare il caos! Maria De Filippi ha deciso di cacciare dalla trasmissione uno dei tronisti! Si tratta di Joele Milan, che avrebbe infranto il regolamento della trasmissione. Durante un ballo con Ilaria, dimenticando di avere il microfono acceso, il ragazzo ha riferito alla sua corteggiatrice che un suo amico l’ha seguita su Instagram, invitandola a ricambiare. Il motivo? Potersi sentire sui social attraverso il profilo dell’amico.

Qualcosa di assolutamente vietato dalla trasmissione, che impone infatti ai tronisti di non utilizzare i social per tutta la durata del loro percorso sul trono. Maria De Filippi, si sa, passa sopra tutto ma non le prese in giro nei confronti della redazione e di chi lavora per lei.

Per scoprire tutto nei dettagli, bisognerà attendere la messa in onda della puntata. Non è resa ancora nota la data, ma probabilmente avverrà in questa settimana.