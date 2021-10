Annuncio bomba, ritorno clamoroso in Rai: l’amatissima serie tv ci sarà! È arrivata la conferma; tutte le informazioni sull’inizio delle riprese.

È una delle serie tv più viste del nostro piccolo schermo. Stagione dopo stagione ha collezionato ascolti record. Ma, sul futuro della fiction, non c’erano notizie certe…fino a poche ore fa. Dopo tanta attesa, infatti, la conferma è arrivata proprio da una delle protagoniste della serie.

In un’intervista a Di Più Tv, l’attrice ha rivelato che tra qualche mese tornerà sul set della fiction, confermando quindi che una nuova stagione ci sarà. Una meravigliosa notizia per i tantissimi telespettatori della serie, che non vedono l’ora di seguire nuovi episodi. Scopriamo tutti i dettagli di questa bellissima notizia per i fan!

L’amatissima serie tv Rai tornerà con una nuova edizione: l’annuncio dell’attrice fa esplodere di gioia i telespettatori

Dopo sei stagioni di grandissimo successo, è in arrivo anche la settima. La celebre serie tv targata Rai tornerà in onda: le riprese dei nuovi episodi partiranno nei prossimi mesi. Ad annunciarlo è stata proprio una delle protagoniste assolute della fiction, intervistata da Di Più Tv. Di chi stiamo parlando?

Si, proprio di lei, Valeria Fabrizi, che ha annunciato che tra qualche mese tornerà sul set di Che Dio ci aiuti! La serie tv di Rai Uno, quindi, tornerà con una settima edizione, ricca di colpi di scena. La grandissima attrice tornerà nei panni di Suor Costanza a gennaio del 2022, dopo l’esperienza a Ballando con le stelle. L’attrice, infatti, è tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del programma di Milly Carlucci.

Ma cosa sappiamo al momento della nuova stagione di Che Dio ci aiuti? Non moltissimo! Esistono ancora le voci della possibile assenza di Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela: un addio che creerebbe molto dispiacere nei telespettatori.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire nuovi dettagli ed anticipazioni sull’attesissima edizione numero 7 della fiction. Voi la seguirete?