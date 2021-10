Da piccola biondissima, oggi super mora: avete riconosciuto l’amatissima attrice? È una delle protagoniste di una famosa serie televisiva.

Occhi chiari, capelli biondissimi e sorriso contagioso: questa meravigliosa bambina è, oggi, una delle attrici più amate al mondo. La bellezza è rimasta intatta, ma non il colore dei suo capelli! Oggi l’attrice sfoggia una chioma decisamente scura… avete capito di chi si tratta?

Piccolo indizio: la vediamo tutti i giorni sul piccolo schermo, protagonista di una delle serie più seguite di sempre. Siete riusciti a riconoscerla?

La celebre attrice da piccola era biondissima: avete capito di chi si tratta? È tutti i giorni in tv

Guardate bene il suo sguardo: nonostante siano passati tanti anni, è impossibile non riconoscere quella dolcissima bambina. Che, oggi, a 34 anni, è una vera e propria star. Di chi si tratta? Di una delle protagoniste assolute di Beautiful, la soap opera americana che dal 1987 si conferma un successo in tutto il mondo. Avete capito chi è l’attrice?

Proprio così, si tratta della bellissima Jacqueline MacInnes Wood, che nella serie tv interpreta il ruolo di Steffy Forrester, la figlia di Ridge e Taylor. Da bambina era biondissima, ma da diversi anni l’attrice opta per una chioma decisamente più scura. Un ruolo sempre più centrale per la giovane Forrester: entrata nel cast da bambina, oggi Steffy è protagonista assoluta delle trame della soap opera. Che da ben 35 anni tiene incollati alla tv i telespettatori!

In Italia, la soap va in onda ogni giorno, su Canale 5, alle ore 13 e 40. E, proprio nelle puntate attualmente in onda nel nostro Paese, Steffy non sta affrontando un periodo facilissimo, a causa della sua dipendenza dai farmaci. L’amore per il dottor Finn, però, la aiuterà ad uscire dal tunnel. Ma potranno mai finire così i problemi della giovane Forrester? Esatto, la risposta è no. Ben presto a Los Angeles tornerà uno dei personaggi più spietati di sempre nella storia della soap. Una vera e propria nemica della famiglia Forrester, che si metterà proprio contro la figlia di Ridge!

E non sarà l’unico ritorno nel cast: proprio nei giorni scorsi, in America è riapparso un altro personaggio importantissimo nella soap. Come sappiamo, però, tra la messa in onda negli Usa e quella italiana passano diversi mesi. Non ci resta, quindi, che attendere per scoprire tutti i clamorosi colpi di scena in serbo per il pubblico di Beautiful!