Bianca Gascoigne è una concorrente di Ballando con le Stelle 2021, ma cosa sappiamo? Dall’età alla vita privata: i dettagli sulla sua vita.

Era il momento che più aspettavamo e finalmente è arrivato: a partire da questa sera, Sabato 16 Ottobre, andrà in onda la primissima puntata di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. In diretta televisiva e, come consueto, su Rai Uno, la splendida Milly Carlucci sarà nuovamente al timone del suo programma del Sabato sera. In attesa di vedere le prime esibizioni, avete visto il cast stellare scelto quest’anno? Davvero incredibile, non c’è che dire!

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? La verità di Milly Carlucci

Tra i tantissimi nomi, c’è anche lei: la giovanissima e bellissima Bianca Gascoigne. Il suo nome, senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto sconosciuto, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Cosa sappiamo esattamente su Bianca Gascoigne? Ad esempio, conoscete la sua età? O, perlomeno, la sua vita privata? Ebbene: se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Procediamo, però, con ordine!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Bianca Gascoigne, chi è? Età, Instagram, fidanzato e genitori

A partire da questa sera, quindi, Bianca Gascoigne sarà tra il parterre di Ballando con le Stelle. Come andrà a finire il suo percorso? Chi lo sa: al momento è ancora tutto da scoprire. Nel frattempo, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più su di lei. A partire, quindi, dalla sua età. Fino alla sua vita privata.

Leggi anche –> Spiacevolissima notizia per Al Bano: è successo a pochi giorni dall’inizio di Ballando con le Stelle

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima Gascoigne sia nata il 28 Ottobre del 1986. I suoi genitori, come in molti sapranno, non sono affatto dei volti sconosciuti al mondo dello spettacolo. Suo padre, infatti, è il famosissimo ed amatissimo Paul, grande calciatore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Sua madre, invece, è la bellissima Sheryl, autrice e conduttrice inglese. Bianca è fidanzata? Sembrerebbe proprio di no! Seppure attivissima sul suo canale social ufficiale, non siamo riusciti a carpire alcuna informazione sulla sua vita privata.

Carriera televisiva

Come in molti sapranno, Ballando con le Stelle non è la sua prima esperienza televisiva. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la bellissima abbia preso parte a tantissimi altri programmi. Oltre ad essere una star di Instagram, la Gascoigne ha partecipato anche a Celebrity Big Borther 19, ovvero la versione inglese del nostro Grande Fratello Vip. Ed ha posato anche per diverse copertine di giornali.

Non vedete l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza, vero? Beh, nemmeno noi!