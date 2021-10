Taylor tradì Ridge proprio con lui: ricordate questo personaggio di Beautiful? Sono passati tanti anni dalla sua ultima apparizione nella soap opera americana.

In ben 35 anni di messa in onda, senza alcuna interruzione, quanti personaggi sono passati in quel di Los Angeles nella soap opera Beautiful? Ve lo diciamo noi: innumerevoli! Personaggi che sono ancora nel cast dell’amatissima serie, o che lo sono stati soltanto per alcuni anni, per poi uscire di scena. È il caso dell’attore di cui vi parleremo oggi!

L’attore che vi abbiamo mostrato in foto ha fatto parte di Beautiful per diversi anni e ha interpretato un personaggio molto vicino a Taylor Hayes. Tra i due c’è stato anche qualcosa in più di un’amicizia, quando la dottoressa era legata a Ridge! Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Taylor tradì Ridge proprio con lui: è stato un importante personaggio di Beautiful, lo avete riconosciuto?

Appassionati di Beautiful, ricordate proprio tutti i personaggi della soap opera americana? Se vi dicessimo James Warwick? Si tratta dello psichiatra di fama mondiale, ex professore di Taylor. Con lei, James ha una bella amicizia ma, rimasti intrappolati a causa di una tempesta di neve con terremoto, l’uomo chiede all’amica di soddisfare un suo desiderio: quello di fare sesso per una volta, essendo vergine. Taylor accetterà, ma attenzione: il marito Ridge arriverà in loro soccorso per salvarli!

Successivamente, sarà legato prima a Maggie Forrester e poi alla spietata Sheila Carter, che ha sposato e da cui ha avuto una figlia. Il personaggio è rimasto in Beautiful dal 1993 al 1999, quando poi ha lasciato Los Angeles. È riapparso sporadicamente nella soap nel 2007 e nel 2008 per aiutare l’amica Taylor; la sua ultima apparizione risale al 2011, quando ha aiutato Brooke.

Ad interpretare James Warwick è stato Ian Buchanan, l’attore britannico, oggi 64 enne, famoso anche per i ruoli di Luke Lavery in General Hospital e di Dick Tremaybe ne I segret di Twin Peaks.

E voi, ricordavate il suo personaggio in Beautiful? Quale tra gli attori usciti di scena vi piacerebbe rivedere nella soap?