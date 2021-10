“Quando sono nato mamma è andata in coma”: il tragico racconto a Uomini e Donne; il corteggiatore ha aperto il suo cuore in puntata.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese, ma nella trasmissione di Canale 5 è successo già di tutto. Nuove frequentazioni sono iniziate e nuove coppie sembrano formarsi. In attesa di scoprire se nasceranno veri amori, non mancano le forti emozioni. Come quelle vissute ieri, col racconto di uno dei protagonisti.

Uno dei corteggiatori del trono Classico, inaspettatamente, ha deciso di raccontare la sua storia, mostrando un lato di sé fino a quel momento inedito. Dietro il sorriso e la battuta sempre pronta, si nasconde un grande dolore.

“Quando sono nato mamma è andata in coma”: il tragico racconto del corteggiatore di Uomini e Donne

Un racconto da brividi, quello che abbiamo ascoltato nella puntata di ieri, lunedì 18 ottobre, a Uomini e Donne. Uno dei corteggiatori più amati di questa edizione si è lasciato andare, raccontando qualcosa di sé in studio. È successo quando Samuele, suo “rivale” nella conquista della tronista Roberta, ha sottolineato come lui non si rivolgerebbe mai con toni accesi ad una donna.

Ebbene, è a questo punto che il corteggiatore Luca ha specificato che quello è il suo tono di voce, ma non è affatto una persona aggressiva, soprattutto con le donne. Da qui, il racconto da brividi: “Ho avuto un legame da quando ero piccolo con mamma, perché quando sono nato mamma è andata in coma e io sono dovuto stare separato da mamma già dalla nascita. Poi mamma ha avuto vari problemi, ha un tumore, e io le sono stato molto vicino quando ha sofferto di depressione…”. La voce di Luca, a questo punto, è rotta dalla commozione: “Non volevo piangere!”, dice a Maria De Filippi, col suo spiccato accento romano.

“Ti assicuro che per quello che ho vissuto non potrei mai far soffrire una donna, perché ho visto mia madre soffrire anche a causa di un uomo. E già da quando avevo 14 anni l’uomo in casa lo facevo io.” Un momento davvero toccante, durante il quale abbiamo scoperto un altro lato di Luca. E voi, cosa ne pensate di lui? Credete che sia la persona giusta per Roberta?