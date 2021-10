Beautiful, tutti lo conosciamo come Bill Spencer, nemico di Ridge: il retroscena shock sul suo personaggio, nessuno lo immagina.

Quanti cattivi sono passati in quel di Los Angeles? E, soprattutto, quanti rivali in amore di Ridge, per conquistare il cuore di Brooke Logan? Ebbene, la risposta è tantissimi, ma tra i più amati di Beautiful c’è senza dubbio lui, Bill Spencer.

Figlio del magnate Bill Spencer, nel cast dalla primissima puntata della soap fino al ’94, il personaggio è, attualmente, uno dei protagonisti assoluti della serie. La sua prima apparizione è arrivata nel 2009 e, da quel momento, Bill è una vera e propria colonna della soap. Ad interpretarlo è Don Diamont…ma se vi dicessimo che l’attore era già apparso nella soap? Scopriamo i dettagli!

È Bill Spencer in Beautiful, ma c’è un retroscena sul suo personaggio che vi lascerà senza parole: lo ricordate?

Tutti lo conosciamo come Bill Spencer. Determinato ed arrogante quanto basta, Bill è a capo della Spencer Publications ed è un rivale acceso di Ridge nella conquista di Brooke. Ancora oggi, Spencer si insinua nel rapporto di coppie dello stilista dei Forrester, creando scompiglio come suo solito. Ma, oggi, non è di Bill che vogliamo parlarvi! Forse non tutti lo sanno, ma Don Diamont ha interpretato due personaggi diversi nella soap!

Proprio così, l’amatissimo attore è apparso in Beautiful per la prima volta come Brad Carlton, personaggio che interpretava in Febbre d’amore: si tratta di un episodio crossover tra le due serie. Successivamente, dal 2009, l’attore è diventato Bill Spencer Junior, entrando a far parte dei protagonisti assoluti della serie.

E, dalle anticipazioni provenienti dagli USA, sappiamo che Bill avrà un ruolo centrale anche nelle prossime puntate. Soprattutto per quanto riguarda il figlio Liam e alcuni problemi che quest’ultimo dovrà affrontare con la giustizia… Potrebbe mai Bill Spencer stare a guardare senza agire?

Non ci resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap per scoprire tutti i colpi di scena in arrivo. Tutti i giorni, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa: non perdeteveli!