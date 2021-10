Joele Milan, arriva un gesto inaspettato dell’ex tronista dopo l’eliminazione da Uomini e Donne: le immagini lasciano tutti di stucco, avete visto?

Non è finita come si aspettava, l’esperienza a Uomini e Donne di Joele Milan. L’ex tronista, infatti, è stato praticamente invitato a lasciare la trasmissione, in seguito ad un episodio avvenuto in studio. Nonostante il ragazzo abbia cercato di giustificarsi, spiegando di non aver avuto intenzione di violare il regolamento, Maria De Filippi e company non hanno voluto sentire ragioni: il trono non può andare avanti. Come ha reagito Joele?

Dopo la messa in onda della puntata della sua eliminazione, l’ex tronista ha pubblicato un video sui suoi social, spiegando nei dettagli la sua versione dei fatti. Ma è quello che ha fatto qualche ora fa ad aver lasciato tutti di stucco. Un gesto davvero inaspettato! Scopriamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE —–>“Quando sono nato mamma è andata in coma”: il tragico racconto a Uomini e Donne

Joele lascia il trono di Uomini e Donne: il suo gesto non passa inosservato

Il dialogo di Joele e la sua corteggiatrice Ilaria durante un ballo non ha convinto affatto la redazione di Uomini e Donne: non è sicuro, ma c’è la possibilità che i due potessero essere d’accordo nel sentirsi fuori dalla trasmissione. Qualcosa di assolutamente scorretto nei confronti degli altri partecipanti e, quindi, vietato dalle regole del programma.

È per questo motivo che Joele ha dovuto abbandonare il trono, lasciando la trasmissione dopo solo un mese dall’inizio del suo percorso. Un momento non facile per il ragazzo, che non si aspettava un epilogo del genere. Ma come reagire al meglio se non ironizzando su quanto accaduto? Ebbene, Joele ha deciso di dedicare un tatuaggio alla sua turbolenta esperienza televisiva a Uomini e Donne. Un tatuaggio che sintetizza quello che gli è successo, ovvero un trono saltato in aria! Date un’occhiate alle immagini, postate proprio da lui sui suoi social:

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, clamoroso spoiler: Tina lo ha fatto davvero! Cosa è successo in studio

Eh si, un gesto inaspettato, ma senza dubbio un modo per sdrammatizzare il tutto. Nel video postato su Instagram, Joele ha chiesto nuovamente scusa, ribadendo di aver sbagliato. E voi, cosa ne pensare dell’originalissimo tattoo dell’ex tronista?