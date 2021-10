Parte la nuova stagione de Il Cacciatore 3: chi c’è nel cast, quante puntate sono, dove è stata girata la famosissima serie con Francesco Montanari.

Sta per iniziare la nuova stagione della famosissima e seguitissima serie Il Cacciatore. Dopo il successo delle precedenti, domani, 20 ottobre, approda nuovamente su Rai due. La trama, come sappiamo, si ispira a fatti realmente accaduti che hanno coinvolto il magistrato Alfonso Sabella.

Leggi anche Gerry Scotti, quando scoppiò in lacrime in trasmissione: è stata una perdita dolorosissima

Anche nella nuova stagione, al centro dell’attenzione il protagonista, Saverio Barone, interpretato dall’amatissimo attore Francesco Montanari. Questa volta, però, la trama si svolgerà in modo diverso. Saverio non si muoverà da solo, ma si lascerà aiutare e ci sarà gioco di squadra. Ma cosa succederà esattamente in questa terza stagione? Quante puntate avremo modo di seguire e il cast da chi è formato? Sono tutte domande che, siamo pronti a rispondervi. Seguiteci!

Il Cacciatore 3: cast, quante puntate sono, dove è stata girata la nuova stagione con Francesco Montanari

Domani 20 ottobre parte la famosissima serie Il Cacciatore 3. Ispirata a fatti realmente accaduti che hanno coinvolto il magistrato Alfonso Sabella, è pronta a travolgerci ancora una volta. Al centro dell’attenzione, come sappiamo, le vicende di Saverio Barone, un giovane PM che nei primi anni Novanta diventa il protagonista della “caccia” ai mafiosi nella stagione successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Ma entriamo nei dettagli, e scopriamo insieme qualcosa in più sulla terza stagione della tanto amata serie tv.

Leggi anche Francesco Montanari, la moglie è una bellissima conduttrice: sapete chi è?

Nel cast della terza stagione troviamo l’amatissimo attore Francesco Montanari, nei panni del protagonista Saverio Barone, Roberto Citran, Francesco Foti , Gaetano Bruno, Giorgio Caputo, Francesca Inaudi, Marco Rossetti, Miriam Dalmazio, Marcello Mazzarella, Paolo Ricca, e la new entry Linda Caridi, interprete di Paola Romano, e dovrebbe essere presente anche Peppino Mazzotta. La serie è liberamente tratta dal libro “Il cacciatore di mafiosi” di Sabella.

Le puntate della terza stagione de Il Cacciatore sono otto, suddivise in quattro serate. La fine, con gli ultimi episodi, è prevista esattamente per il 10 novembre, o almeno così dovrebbe essere. Ma dove è stata girata la serie, in quali zone? La location principale, anche questa volta, come per le prime due stagioni, resta Palermo. Alcune scene sono state girate anche ad Alghero, in Sardegna, dove è stato allestito un villaggio che, nel racconto, sarà ubicato in realtà in Spagna, ma ci sono state scene girate anche a Roma e ad Ostia.

La trama di questa terza stagione vedrà Saverio Barone (Francesco Montanari) nel mirino di Vito Vitale, (personaggio interpretato da Paolo Ricca), ultimo dei corleonesi, che ha giurato di ucciderlo. Ma Barone sa che per riuscire e prendere Provenzano, deve agire in silenzio, fingere di essere un Pm ridimensionato.

Leggi anche Anticipazioni Matrimonio a prima vista, martedì 19 ottobre: è già crisi per una coppia, nessuno l’avrebbe immaginato

Il protagonista, questa volta, si renderà conto di non poter lavorare da solo e quindi, accetta il lavoro di squadra. Scelta che deve prendere e mettere in atto, soprattutto per la sua bambina, Carlotta, che spera di rivedere il prima possibile. Ma cosa succederà subito dopo? Per scoprirlo, non perdete la nuova incredibile stagione su rai Due, con la prima puntata in onda mercoledì 20 ottobre.