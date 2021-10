La promessa è stata mantenuta: è arrivata una magnifica notizia per il giovane allievo di Amici, la sua carriera da ballerino può continuare!

L’esperienza, seppur breve, nella scuola di Amici di Maria de Filippi regala frutti! E’ arrivata una magnifica notizia per il pubblico del talent show che si è affezionato molto al ballerino.

Parliamo di Mirko, il giovane allievo di Amici la cui storia aveva commosso tutti, anche l’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Nato a Civitavecchia ma cresciuto ad Allumiere, la sua vita è cambiata quando è morta nonna Sandrina. Era lei ad accompagnarlo a ballare e quando è passata a miglior vita, Mirko ha lasciato la danza per diverso tempo. Sono seguiti momenti di grande difficoltà economiche per la famiglia dell’allievo. Oggi, nonostante la sua avventura nel talent sia finita, è ugualmente contento e fortunato: per lui è arrivata una magnifica sorpresa.

Leggi anche Amici 2021, chi è Mirko Masia: età, dove abita e qual è il dramma che ha segnato la sua vita

Amici, ‘Promessa mantenuta’: magnifica opportunità per il ballerino, per lui due borse di studio!

Mirko è pronto a vivere una magnifica esperienza. La Mandala Dance Company e Tauria Dance presso La Maison – Accademia di Danza offrono al ballerino due borse di studio per continuare a coltivare la sua grande passione.

La promessa fatta da Francesca Bernabini è stata mantenuta: il giudice della sfida tra Mirko e Dario aveva promesso al giovane che una volta uscito dalla scuola più famosa d’Italia gli avrebbe fatto ottenere una borsa di studio per continuare a migliorare. Così è stato.

Leggi anche Alessandra Celentano: la maestra di Amici appare sempre molto ‘dura’, ma in pochi sanno che...

“Ho visto dentro di te passione, voglia di andare avanti, di sfondare. Non devo credere io in te, devi credere tu in te stesso. Ti ho trovato due borse di studio, due opportunità che ho scelto tenendo conto di dove abiti. Puoi rimanere a casa, facendo il pendolare. Però te le devi conquistare. La prima compagnia, La Mandala Dance Company ha sede a Ladispoli. Sarà un periodo super intensivo su tutti gli stili. Se riuscirai a superare quel periodo, potrai accedere ad un percorso più lungo. La Maison ti offre 400 ore da ottobre a luglio. Studierai tutte le discipline” sono state le parole di Francesca Bernabini.

Leggi anche Amici inizia tra le lacrime: Mirko non si trattiene, le parole della maestra Celentano sono taglienti