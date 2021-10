A Ballando con le stelle succede di tutto! Il giudizio non piace, bufera inaudita durante la prima puntata dello show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci.

Una prima puntata scoppiettante, quella di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera. Come sempre, lo show di Milly Carlucci è seguitissimo dal pubblico, appassionato nel vedere il percorso dei ballerini vip. Che, mai come quest’anno, sembrano essere davvero talentuosi! Nonostante fosse solo la prima puntata, infatti, la giuria si è lasciata andare anche a voti molto alti: Morgan ha ricevuto ben tre 10! Qualcuno, però, non ha gradito molto il giudizio ricevuto…

E, già nella prima puntata, non sono mancati battibecchi tra le coppie e i giurati. In particolare, è stata la ballerina professionista a difendere con le unghie e con i denti il concorrente, penalizzato secondo lei dai voti. Scopriamo nei dettagli cosa è successo!

Ballando con le stelle, un giudizio dopo l’esibizione non piace al concorrente: cosa è successo in diretta

Una nuova edizione di Ballando con le stelle è partite e, a quanto pare, ne vedremo davvero delle belle. Se il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno sarà davvero difficile prevedere chi salirà sul podio: ci sono tantissimi concorrenti che se la cavano benissimo nella danza. A giudicare le loro performance, come sempre, la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guilliermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. E proprio a loro ha avuto qualcosa da ridire una delle ballerine del programma, non soddisfatta dei voti ricevuti nella prima puntata.

Parliamo di Anastasia Kuzmina, compagna di avventura di Federico Fashion Style. I due si sono esibiti in un cha cha cha, che però non ha convinto del tutto i giurati. “Era l’agitazione”, esclama la ballerina. Che, dopo l’assegnazione dei voti ( un totale di soli 21 punti per loro), non ci sta ed esprime il suo malcontento: “No, non lo accetto perché potrà anche essere andato fuori tempo ma sicuramente ha ballato bene, meglio degli altri che hanno ballato fino ad adesso… senza offesa!” Secondo Anastasia, nei confronti dell’hairstylist ci sarebbe una sorta di pregiudizio: “A voi è perché non piace Federico.. Non si meritava questi voti!”

Parole forti, quelle della ballerina, ma ci ha pensato Federico a smorzare la tensione, con la sua solita ironia: “Ma perché io brillo troppo, che te ne frega andiamo!”. Cosa succederà nella prossima puntata? Federico riuscirà a convincere i giudici con il secondo ballo?