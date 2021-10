Piedi al limite, Cindy è disperata: “Sembrano finiti in un tritacarne”

La 57enne Cindy Dady si affida a Piedi al limite per risolvere il drammatico problema che l’affligge: il dolore è ormai insopportabile.

Cindy Dady lavora come gestore dei rischi per varie stazioni sciistiche ed ha una grande passione per il proprio lavoro. Le piace anche sciare, ma negli anni ha subito diversi traumi ai piedi e così ora le è impossibile avere una vita normale.

La donna racconta infatti che anni fa, quando metteva gli scarponi, il terzo dito del piede sinistro restava sotto al piede per tutto il giorno e a causa di un congelamento hanno dovuto amputarglielo.

Dopo ben 17 interventi, ora quando mette gli scarponi il secondo dito si piega e finisce sotto il piede. Ovviamente, tutto ciò porta tantissimo dolore a Cindy che descrive quella sensazione come una morsa.

La frustrazione provata nell’indossare gli scarponi la fa addirittura piangere. Non è affatto una situazione tollerabile ancora a lungo e perciò Cindy decide di chiedere aiuto al famosissimo dottor Brad Shaeffer. Cosa le consiglierà?

Piedi al limite, Cindy non sopporta più il dolore: la donna rischia grosso

Essendo una sportiva, il celebre chirurgo sa che il piede di Cindy non sarà certo in buone condizioni. Anche il mignolo è stato amputato dopo una rottura.

Il dottore come prima cosa riscontra un’articolazione artritica dell’alluce che dovrà assolutamente essere raddrizzato con una placca e delle viti per permettere alla paziente di camminare senza premere contro la punta dello scarpone o della scarpa.

Anche dal punto di vista estetico, il dottor Shaeffer farà il possibile per garantire il miglior risultato a Cindy, ma la donna propone al medico di amputarle la punta delle dita. La sua richiesta viene accontentata e il chirurgo procede proprio in questo modo.

Altro risultato eccellente che ha restituito ad una paziente la gioia di vivere.