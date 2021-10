Jodie Foster, non tutti lo sanno, ma l’amatissima attrice è laureata: sapete in che cosa?

Attrice dal talento straordinario, Jodie Foster è oggi una vera e propria star. A soli tre anni ha esordito in vari spot pubblicitari, tra cui, il più famoso, quello per la crema abbronzante Coppertone.

Debutta in televisione a soli sei anni nella serie Mayberry R.F.D. e in seguito recita in numerosi serial televisivi, come il Doris Day Show, La tata e il professore, Una moglie per papà.

Pian piano, i ruoli sono sempre più. Foster viene scelta per interpretare tantissimi personaggi, e oggi, vanta di una ampia carriera alle spalle. Proprio quest’anno, ha recitato nel legal drama The Mauritanian. Per questo ruolo ha ottenuto il Golden Globe alla migliore attrice non protagonista. Ma, forse, non tutti sanno che, l’attrice è sempre stata, fin da piccola, una bambina prodigio, all’età di tre anni sapeva già leggere. Ma sapete in cosa si è poi laureata?

Non tutti lo sanno, in cosa è laureata Jodie Foster: l’attrice ha intrapreso un importante percorso di studi

Jodie Foster ha debuttato nel mondo della televisione e quindi della recitazione quando era solo una bambina. A soli tre anni esordisce in vari spot pubblicitari. Il più importante e famoso è quello per la crema abbronzante Coppertone. Ha continuato su questa strada, per poi cimentarsi, anni più tardi, nel mondo del cinema.

Oggi, è una vera e propria star, con un bagaglio di ruoli che l’hanno portata dritta al successo. Proprio quest’anno, la Foster, ha ricevuto la Palma D’oro alla carriera. L’attrice, forse, non tutti sanno, alla carriera di attrice è riuscita anche ad intraprendere e portare a termine un importante percorso di studi.

Si è diplomata al Lycée Français di Los Angeles, e in seguito, frequenta il corso di laurea in letteratura inglese presso l’Università Yale. Nel 1985 si laurea magna cum laude. Voi, eravate a conoscenza del percorso di studi della star?