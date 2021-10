La Regina Elisabetta offre lavoro: cerca proprio questa figura, candidatevi! Stipendio stellare

La Regina Elisabetta offre lavoro e cerca proprio questa figura: accorrete a candidarvi perchè lo stipendio è veramente stellare

Incredibile ma vero: la Regina Elisabetta offre lavoro. Sua Maestà cerca proprio questa figura per il suo Palazzo. Noi vi consigliamo di candidarvi perchè lo stipendio è veramente stellare. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE: Regina Elisabetta, il retroscena che lascia tutti di stucco: cosa ha scritto sul biglietto d’addio a suo marito

La Regina Elisabetta offre lavoro: stipendio stellare

Volete lavorare per la Regina Elisabetta? Siete nel posto giusto. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli della nuova offerta di lavoro proposta da Sua Maestà. Non è la prima volta che la Regina va alla ricerca di persone talentuose per farle lavorare a Palazzo. Questa volta, però, è alla ricerca di una figura precisa: un addetto alle pulizie.

LEGGI ANCHE: Regina Elisabetta, drastica decisione: i medici glielo hanno fortemente vietato

Sul sito ufficiale della Royal Family, nella sezione dedicata alle offerte di lavoro, nelle ultime ore è comparsa una nuova posizione. La Regina è alla ricerca di un addetto alle pulizie per Buckingham Palace. L’offerta di lavoro pubblicata sul sito reca ovviamente anche i requisiti. L’aspirante addetto alle pulizie deve avere la capacità di gestire al meglio il proprio tempo e ovviamente deve avere anche un minimo di esperienza. Tale requisito, però, non è strettamente necessaria.

LEGGI ANCHE: La dieta della regina Elisabetta: quali sono gli alimenti che ha tassativamente eliminato

Il candidato sarà responsabile della pulizia e della manutenzione degli interni del palazzo reale, darà un aiuto nell’organizzazione degli eventi a corte e potrà aggiungere una risorsa da formare nel suo team.

Veniamo alla parte più interessante: lo stipendio. La paga offerta dalla Regina è veramente straordinaria. L’addetto alle pulizie dovrà lavorare tra le 20 e le 40 ore settimanali, 7 giorni su sette. Nell’offerta è specificato anche che qualche volta potrebbero esserci turni notturni o turni prolungati nel fine settimana. Vi assicuriamo, però, che la paga è commisurato all’impegno. Si parte infatti da 11.300 sterline (ovvero 13.300 euro circa) e si arriva a 22.600 sterline (26.700 euro circa) a seconda delle ore necessarie per pulire le sale del palazzo. Ricordiamo che le sale sono in tutto 775 per 77.000 mq. Tutti coloro che sono interessati dovranno affrettarsi: le candidature chiudono il 20 ottobre.

Oltre all’addetto alle pulizie, sono aperte anche altre posizioni: un manager per la ristrutturazione di Buckingham Palace, un analista di sistema, un manager per lo staff del ristorante, un autista, un supervisore e molte altre.