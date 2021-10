Protagonista del programma Incidente di Bellezza, è stata la giovane Remmie: la ragazza ha raccontato il suo dramma al dottor Vijh, i dettagli.

Tra le tantissime storie che sono state raccontato nel corso delle tre stagioni di Incidenti di bellezza, programma televisivo andato in onda su Real Time fino al 2015, non possiamo fare a meno di raccontarvi quella di Remmie.

Nel corso di queste lunghe settimane, come ricorderete, vi abbiamo raccontato storie di persone che, dopo essersi sottoposte a semplicissimi interventi chirurgici o, addirittura, a cambi di look praticissimi, hanno iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Quello di cui vi andremo a parlare tra qualche istante è, senza alcun dubbio, una storia davvero ‘particolare’, ma in uguale modo faceva vivere una vita distrutta alla giovane diciottenne. “È la mia unica speranza di uscirne”, ha detto Remmie alle telecamere del programma prima ancora di incontrate il dottor Vijh. E spiegare a lui, quindi, cosa le è successo due anni prima. “Mi fa sentire ancora più sicura, perché è una cosa che in un certo senso mi ha deturpata”, ha continuato a raccontare la giovane il suo dramma. Ma cosa è esattamente successo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> “Ho vergogna di raccontare cos’è successo”, choc pazzesco per Belinda: dramma impensabile dopo l’intervento

Remmie vive un dramma incredibile: “Due anni di sofferenza”, cos’è esattamente successo

Al dottor Vijh, Remmie non ha potuto fare a meno di spiegare il suo dramma. E di rivelare quanto questo le condizionasse le giornate. Riavvolgiamo un attimo il nastro, però: cos’è successo? Ebbene: stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la giovane, dopo aver deciso di fare un piercing dietro all’orecchio, abbia avuto un esito piuttosto negativo. “L’ho fatto per essere diversa. Direi che ci sono riuscita, ma non come volevo”,ha detto Remmie mostrando la sua ‘bolla’. “La gente mi dice di tutto, mi fissa e ridono”, ha concluso.

Leggi anche –> Devastante infezione dopo l’intervento chirurgico: dramma choc per Alison, un incubo pazzesco

Secondo il dottor Vijh, ciò che Remmie ha definito ‘bolla’, non è altro che una cicatrice cheloide. Che, ovviamente, è stata completamente asportata tramite un piccolo intervento chirurgico. “Ho fatto tutto il possibile per evirare che il cheloide possa riformarsi”, ha detto il dottore appena terminata l’operazione. Come si è mostrata alla visita di controllo? Eccola qui:

Leggi anche –> “Ero scioccata, non ero più io”, dramma enorme per Alexis: costretta a prendere una dolorosa decisione

Insomma, adesso Remmie si può ritenere soddisfatta!