Sonia Bruganelli: “Paolo millantava ricchezze che non aveva”, Bonolis risponde a tono

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli rivela un aneddoto sul marito Paolo Bonolis: la risposta al vetriolo del conduttore.

Proprio nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 6 andata in onda lunedì 18 ottobre, l’opinionista Sonia Bruganelli ha lasciato tutti di stucco quando ha raccontato gli inizi della conoscenza con suo marito Paolo Bonolis.

“Millantava ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante”, ha detto Sonia in riferimento al periodo in cui Paolo la corteggiava. Sfoggiando tutte le sue doti da conquistatore, quindi, l’amatissimo conduttore avrebbe ‘ingigantito’ un po’ l’entità del suo patrimonio. Sempre la Bruganelli ha poi raccontato di essere stata invitata da lui a Formentera “su una sua barca” ma che in realtà non era di sua proprietà bensì apparteneva ad un conoscente.

Dichiarazioni accolte dal pubblico con stupore, indubbiamente. Tutti si saranno chiesti come avrà reagito Bonolis a queste parole, ma ecco che a soddisfare questa curiosità ci ha pensato lo stesso presentatore ieri sera, ospite a CartaBianca su Rai 3.

Paolo Bonolis, la replica alla moglie Sonia Bruganelli non tarda ad arrivare: “La signora ha abboccato”

Ai microfoni di Bianca Berlinguer, Paolo non si è lasciato cogliere affatto impreparato e ha replicato in modo molto ironico a quanto detto dalla moglie.

Ad un certo punto, infatti, la giornalista ha tirato in ballo l’argomento e ha detto: “Tua moglie, al Grande Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yatch, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente”.

“Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Ha funzionato…”, ha risposto il celebre presentatore per nulla imbarazzato, che ancora una volta ha saputo lasciare tutti a bocca aperta con la sua ironia e la sua arguzia.

E voi vi aspettavate questa replica così pungente? Noi sì, d’altra parte la simpatia di Paolo non si smentisce mai!