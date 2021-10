Alessandro Borghese, la notizia lascia di stucco: ci sarà proprio lui, manca pochissimo

Alessandro Borghese lascia tutti di stucco, la notizia è incredibile: manca pochissimo.

Alessandro Borghese è uno chef e conduttore televisivo amatissimo. Era giovanissimo quando ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambito.

Dopo il diploma, ha preso una pronta decisione, inseguire la sua passione, e così si è imbarcato sulle navi da crociera, dove ha lavorato come cuoco, per ben tre anni. Lo chef non si è fermato qui, ma ha anche lavorato a Londra, a Parigi, e San Francisco. Il suo primo ristornate in Italia l’ha aperto nel 2017, a Milano. Abbiamo avuto modo di seguirlo in diversi programmi, uno dei più amati è sicuramente Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

Leggi anche Avete mai visto i tatuaggi di Alessandro Borghese? In tv non li mostra mai, ma sono proprio lì

Ora, come vi abbiamo sopra accennato, c’è una notizia che ha già lasciato di stucco, in positivo ovviamente, i suoi fan. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Seguiteci!

Alessandro Borghese, una notizia incredibile: manca pochissimo al grande giorno

Sono anni che Alessandro Borghese conquista i telespettatori. I suoi programmi sono sempre un successo, dove c’è lui, c’è garanzia. Lo chef si è imbattuto in questo ambito quando era molto giovane. Dopo il diploma è partito sulle navi da crociera, dove ha lavorato per circa 3 anni come cuoco.

Leggi anche Alessandro Borghese l’ha appena annunciato, le sue parole lasciano di stucco: incredibile

Ma ha anche lavorato a Parigi, a Londra e San Francisco. In Italia, al suo ritorno, ha aperto il primo ristorante a Milano. Borghese è uno chef bravissimo e molto affermato, ma è anche diventato, in questi anni di carriera, un amato conduttore. Qualche mese fa, aveva annunciato i preparativi per l’avvio di un nuovo programma, e ora, tenetevi pronti, perchè sta per succedere, anzi, per arrivare.

Il conduttore è pronto al nuovo esordio, questa volta in Game Of Talents. Manca pochissimo, perchè, come svelato sul profilo ufficiale di Tv8, su instagram, questo nuovo format avrà inizio il 26 ottobre. Ma non sarà da solo, al suo fianco Frank Matano e Mara Maionchi.

Leggi anche Alessandro Borghese: “C’era una volta…”, scatto eccezionale del passato

Game Of Talents: come funziona

Il talent show vede la formazione di due squadre, per ogni puntata, in cui vengono presentati sette talenti. Appaiono sei artisti, ma uno dei talenti non ha in realtà un ‘talento’. Lo scopo di Game of Talent è proprio questo, non è importante possedere un talento, quanto saperlo riconoscere. Qui, dopo aver mostrato i 7 talenti, le due squadre li dovranno abbinare ai 6 artisti che si presenteranno.