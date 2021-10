Ha interpretato il personaggio di Yigit in Daydreamer: oggi l’attore si mostra così e lascia senza parole.

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019, mentre in Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020, al 28 maggio 2021. La fine ha lasciato i telespettatori un po’ amareggiati, perchè non volevano lasciare la serie tanto amata.

Con l’ultima puntata si è concluso un ciclo. Sanem e Can Divit sono tornati insieme. L’uomo dopo aver perso la memoria, è riuscita a recuperarla pian piano. L’amore per la giovane scrittrice è esploso più forte di prima, ed è stato consacrato con la celebrazione del matrimonio.

Sappiamo, però, molti personaggi hanno tentato di ostacolare questa bellissima storia d’amore. Yigit è uno di questi. Innamorato di Sanem ha poi iniziato a provare una certa ossessione per lei, tanto da arrivare a fingere. Questo personaggio è stato centrale in questa travagliata storia: ma chi è l’attore che l’ha portato in scena e com’è oggi, dopo la fine della soap? Vi togliamo ogni dubbio.

E’ stato Yigit in Daydreamer: oggi l’attore si mostra così e ‘spiazza’ i fan

In Daydreamer abbiamo avuto il piacere di seguire la bellissima storia d’amore tra Can e Sanem. La giovane entra a far parte della squadra di lavoro di sua sorella Leyla, nell’azienda Friki Harika. Qui, in modo del tutto inaspettato, si innamora del signor Divit. Il sentimento è corrisposto, ma in questa appassionata storia d’amore ci saranno tanti e troppi ostacoli.

Alla fine, con l’ultima puntata andata in onda per noi, pochi mesi fa, la coppia è tornata insieme, dopo la separazione. Can ha chiesto a Sanem di sposarlo e come si suol dire, vissero tutti felici e contenti. Ma prima ancora, facendo un passo indietro, sappiamo che, questo sentimento è stato ostacolato proprio dal personaggio sopra citato, Yigit. Quest’ultimo, innamorato della giovane, cerca di allontanarla da Can, ma il suo piano diventa meschino. Ora, tornando a noi, questo personaggio è stato interpretato dall’amatissimo attore Utku Ates. Ci preme chiedervi, l’avete visto dopo la fine della soap?

Ecco uno scatto social, recentissimo, pubblicato dalla star di Daydreamer, sul suo canale instagram. Cosa possiamo notare? Utku è praticamente uguale, a parte un po’ i capelli e il suo aspetto più casual, qui, anzi, in tenuta da sport, in fase di allenamento. Non trovate? Che dire, l’attore, nella soap, ci ha conquistato e appassionato con il suo avvincente personaggio!