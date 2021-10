Amici, avete mai visto l’ex marito di Veronica Peparini? Le curiosità sulla vita privata dell’insegnante di danza del famoso talent show di Maria De Filippi.

È uno dei volti fissi di Amici da ormai tanti anni. Parliamo di Veronica Peparini, che, insieme ad Alessandra Celentano e alla new entry Raimondo Todaro, forma la squadra degli insegnanti di canto nel talent show di Maria De Filippi. E, proprio grazie al programma, ha conosciuto il suo attuale compagno: si tratta di Andreas Muller, il ballerino vincitore della 16 esima edizione. Ben 25 anni di differenza tra di loro, ma questo non è mai stato un problema: i due sono sempre più uniti ed affiatati. Forse non tutti sanno, però, che l’insegnante è stata sposata in passato.

La storia con Andreas ha avuto inizio nel 2018, ma precedentemente Veronica, sorella del noto coreografo Giuliano Peparini, ha vissuto un importante amore, dal quale sono nati i suoi due figli Olivia e Daniela. Curiosi di scoprire chi è l’ex marito della prof di Amici? In seguito tutte le informazioni.

Veronica Peparini è una delle prof di danza ad Amici: avete mai visto il suo ex marito?

Veronica Peparini la conosciamo ormai benissimo: la coreografa è ormai una presenza fissa ad Amici, dove svolge il ruolo di insegnante di danza. Conosciamo benissimo anche il suo attuale compagno, anche lui ad Amici come ballerino professionista. Non tutti, però, conoscono l’ex marito della prof di danza. Anche lui è un ballerino e anche lui ha svolto il ruolo di professionista nella trasmissione di Maria De Filippi, nell’edizione 2016 – 2017. Di chi si tratta?

Si chiama Fabrizio Prolli, ha 36 anni ed è originario di Roma. I due si sono conosciuti proprio grazie alla danza e sono convolati a nozze per coronare il loro amore: sono genitori di Olivia e Daniele, che amano alla follia. Anche dopo la fine del matrimonio, durato circa 15 anni, pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti. Durante la scorsa edizioni di Amici, Fabrizio ha ringraziato pubblicamente l’ex moglie per aver fatto esibire sul palco del talent la loro piccola Olivia. E voi, avevate mai visto l’ex marito della Peparini?