Conoscete la figlia di Uma Thurman? È bellissima come la mamma: in questo articolo vi mostriamo le foto della figlia d’arte

Chi di voi conosce la figlia di Uma Thurman? La famosissima attrice ha due figlie, avute da due relazioni amorose diverse. La primogenita somiglia molto alla mamma ed è veramente uno spettacolo. Di seguito vi mostriamo le sue foto.

La figlia di Uma Thurman è bella come la mamma

Uma Thurman è una famosissima attrice e modella statunitense. È particolarmente nota per l’interpretazione di Mia Wallace nel cult di Quentin Tarantino “Pulp Fiction“, per la quale ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar 1995 come miglior attrice non protagonista. Con Tarantino ha collaborato anche per “Kill Bill”, film che le hanno fatto ottenere una nomination ai BAFTA come miglior attrice protagonista e due nomination ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. Per la pellicola “Gli occhi della vita”, invece, ha vinto nel 2003 il Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film tv.

La Thurman è stata il sogno di molti uomini. Oltre ad aver avuto una relazione con gli attori Timothy Hutton e John Cusack, è stata sposata con Gary Oldman dal 1990 al 1992, mentre nel 1998 ha sposato Ethan Hawke, da cui ha avuto due figli: Maya e Levon Roan. Dopo il divorzio ufficializzato nel 2005. Dal 2007 al 2009 e successivamente dal 2011 al 2014 è stata legata al finanziere francese Arpad Busson, da cui ha avuto una figlia, Luna, nata il 15 luglio 2012.

La primogenita della Thurman, Maya, somiglia molto alla mamma ed infatti è bellissima come lei. Maya ha deciso di intraprendere la stessa carriera della mamma. Nel 2017 ha ottenuto la parte di Jo March nella miniserie televisiva “Piccole donne”. In seguito ha recitato una piccola parte nel film di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”. Nel 2019 è entrata nel cast della terza stagione della serie di Netflix “Stranger Things”, in cui interpreta il ruolo di Robin. È molto seguita anche sui social. Su Instagram, ad esempio, ha più di 3 milioni e mezzo di seguaci.