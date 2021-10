Angelina Jolie sul red carpet della prima di The Eternals mostra fiera il suo braccio: ha ‘cancellato’ il ricordo legato al suo ex marito, Brad Pitt.

Nel cast di ‘The Eternals’, la celebre star famosa in tutto il mondo ha partecipato alla ‘prima’ a Los Angeles: Angelina Jolie ha sfilato sul red carpet, lasciando il segno.

Ha incantato tutti sul famoso tappeto rosso della prima del film Marvel diretto dalla regista premio Oscar, Chloé Zhao. Angelina Jolie, una delle protagoniste del nuovo film, ha sfilato insieme ai suoi figli. La star ha scelto un look super moderno, firmato Balmain, per l’occasione: con l’abito lungo beige ha messo in mostra i suoi numerosi tatuaggi di carattere spirituale. Gli occhi dei presenti erano tutti puntati su lei: a nessuno è sfuggito un particolare!

Drastica decisione: Angelina Jolie ‘cancella’ il ricordo legato a Brad Pitt

Ha lasciato decisamente il segno sul red carpet, l’incantevole Angelina Jolie. L’attrice di fama mondiale non ha permesso a nessuno di distrarsi: gli occhi dei presenti erano su di lei. Allo sguardo dei più attenti è apparso un dettaglio particolare sul suo braccio.

La star è sempre stata un’appassionata di tatuaggi: ha disegnato sulla sua pelle frasi ed immagini di carattere spirituale. Da qualche tempo però, Angelina avrebbe deciso di dire ‘addio’ ad un ricordo. Sulla spalla sinistra aveva tatuate le coordinate geografiche di Oklahoma, la città natale dell’ex marito, Brad Pitt. Su quella parte del corpo ora sono rimasti i tattoo dedicati ai suoi figli, ovvero le coordinate geografiche dei luoghi di nascita delle sue meravigliose creature.

La storia dei tatuaggi di Angelina Jolie è piuttosto nota a tutti: non è la prima volta che le capita di cancellare o coprire un tattoo. Brad lo sapeva, chi sparisce dalla sua vita, sparisce anche dalla sua pelle.

