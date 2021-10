Si è presentato così al Roma Film Fest 2021: l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è cambiato, non tutti l’hanno riconosciuto.

E’ diventato famoso nel 2017 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nella 17esima edizione del talent show arrivò sino in finale.

L’ex allievo della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia, negli ultimi giorni ha sfilato sul red carpet del Roma Film Fest 2021. La sua presenza è stata una sorpresa per molti, anche un vero e proprio shock! Il giovane è apparso decisamente cambiato, quasi irriconoscibile: le foto mostrano l’incredibile trasformazione dell’artista.

L’ex allievo di Amici si è mostrato così al Roma Film Fest 2021: non tutti l’hanno riconosciuto

Era il 2017 quando Biondo entrava a far parte della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. L”animo ribelle’ della scuola portava i capelli biondi e ossigenati molto corti, indossava abiti da rapper e sfoggiava fiero i suoi piercing ed orecchini originali.

Oggi è apparso totalmente cambiato: si è mostrato sul red carpet del Roma Film Fest 2021 come un vero lord. Un completo gessato, sofisticato e griffato, firmato Dolce e Gabbana, ed un hair look totalmente inedito non hanno permesso a tutti di riconoscerlo.

Oggi Biondo, alias Simone Baldasseroni, porta i capelli lunghi fino alle spalle con un ciuffo laterale. La trasformazione non è stata soltanto estetica, anche di stile! In tanti non l’hanno riconosciuto: le sue fan più affezionate sono ancora più innamorate di prima.

Biondo ha partecipato alla presentazione di Crazy For Football – Matti per il Calcio. Durante la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, il 19 ottobre, il cast completo del film con protagonista Sergio Castellitto ha sfilato sul red carpet. La trama racconta la storia di Santo Rullo, uno psichiatra ideatore della Nazionale Italiana di Calcio a cinque formata da giocatori affetti da problemi di salute mentale. Grazie al gioco, i calciatori diventano protagonisti di un sogno. L’ex di Amici potrebbe vestire i panni di uno dei giocatori di calcio, protagonisti del film.

