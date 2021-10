Un topo gira per la casa del GF Vip: bruttissimo spavento per tutti i concorrenti, attimi di terrore, scopriamo cos’è esattamente successo.

Un vero e proprio brutto spavento, quello che, nelle scorse ore, alcuni dei concorrenti del GF Vip hanno vissuto sulla loro pelle!

Le avventure nella casa del Grande Fratello continuano. E continuano davvero alla grande! Tra amori appena sbocciati, incomprensioni e litigi, questa sesta edizione del programma si può dire che è entrate nel vivo del gioco. E, come al suo solito, non delude mai le aspettative del suo amatissimo pubblico. Rinchiusi da poco più di un mese, ciascuno dei vipponi sta regalando ai telespettatori delle emozioni uniche. Tra feste, confessioni inediti e momenti di sconforto, ognuno di loro sta vivendo dei momenti incredibili. E che, senza alcun dubbio, difficilmente dimenticheranno. E, siamo certi, anche quello che è accaduto qualche ora se lo ricorderanno per sempre. Cos’è successo? La risposta è davvero semplicissima: alcuni dei vipponi, mentre erano tranquillamente a chiacchierare del più e del meno, hanno visto girare un topo per casa. Davvero incredibile, vero? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe proprio così! Scopriamo, però, cos’è successo.

GF Vip, un topo gira per casa: attimi di terrore per i Vipponi

Era una mattinata piuttosto tranquilla nella casa del GF Vip quando, ad un certo punto, alcuni Vipponi che si trovavano in cucina a chiacchierare hanno visto girare un topo.

Appena visto il topo girare per casa, Jessica ha iniziato ad urlare. Ed Ainett, che si trovava vicino a lei, ha esclamato: “Che sc***o”. A loro, poi, si è avvicinato Gianmaria, che – appena visto anche lui l’animale – non ha perso occasione di potersi unire al gruppo di ragazze che si trovava in cucina. “Levatevi, c’è un topo”, ha continuato a dire la giovane Selaissé. “È un topolino di campagna”, le ha fatto eco la bella Manila Nazzaro. Ma non è affatto finite qui. Nel video che potete tranquillamente trovare anche su Twiitter, si sentono in sottofondo gli urli di alcuni concorrenti ed altri che, invece, si avvicinano all’ambiente nei pressi della piscina al chiuso!

Insomma, un episodio davvero incredibile. Ma cosa sarà successo?