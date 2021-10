L’intervista shock del principe Harry ha fatto chiacchierare molto: il duca di Sussex ha fatto rivelazioni inedite, ecco le sue parole.

Alcune dichiarazioni di Meghan Markle, nel corso di un’intervista con Oprah Winfrey causarono un vero e proprio terremoto nella famiglia reale britannica. Il principe Harry, a distanza di tempo, ha deciso di raccontare alcuni dettagli riguardo quei mesi drammatici.

Nel corso di The Me You Can’t See, show per Apple Tv della conduttrice più famosa al mondo, il principe ha parlato del suo rapporto con Meghan Markle e della depressione in cui è caduta la moglie quando era incinta del primogenito Archie. Harry ha confessato di aver avuto una gran paura di perderla.

Intervista shock del principe Harry: “Meghan non voleva che perdessi un’altra donna nella mia vita”

Nella docu-serie con Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, il principe Harry ha parlato dei mesi drammatici vissuti quando sua moglie, Meghan Markle, è caduta in depressione.

L’intervista shock per Apple Tv ha lasciato il pubblico senza parole. Meghan, mentre era in dolce attesa del primo figlio Archie, ha pensato di farla finita. L’ex attrice avrebbe sofferto molto l’attenzione della stampa: non si sentiva al sicuro a rimanere in casa sola, non si sentiva protetta dalla Royal Family.

“La cosa che ha impedito a Meghan di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei. Il nostro baby” sono state le parole di Harry. Il duca di Sussex ha poi confessato: “La cosa che mi ha spaventato di più è stata capire che mentre pensava a quelle brutte cose era lucida. Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcool. Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava”. Le parole riportate da Il Mattino.

