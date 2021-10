Lo riconoscete? E’ il tanto discusso concorrente del GF vip, ma questa è una vecchia foto.

Questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip ci attende. Siamo entrati nel vivo del gioco. Nella scorsa puntata, al centro dell’attenzione, il televoto, che ha visto protagoniste quattro donne: Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Quest’ultima è stata la preferita del pubblico e ha dovuto scegliere chi salvare per prima e chi mandare in nomination. Soleil ha salvato Miriana e ha mandato al televoto Raffaella, sostenendo che, la showgirl prende questo gioco, con troppa serietà. Tralasciando queste nomination, dobbiamo dire che, le discussioni coinvolgono un po’ tutti i concorrenti. Alcuni presenti, li stiamo conoscendo meglio nella casa del Gf vip, non avendo una grande esperienza nel mondo dello spettacolo. Ora, vi abbiamo mostrato in alto, una foto, di uno dei concorrenti più discussi delle ultime settimane: questa è un’immagine vecchia, riuscite a riconoscerlo?

E’ spesso al centro dell’attenzione: riconoscete il concorrente del Gf Vip?

Questo è uno scatto che abbiamo recuperato sul profilo social di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ed è di qualche anno fa. Nelle ultime settimane, proprio lui, si è trovato più volte al centro dell’attenzione, e sembra esserlo ancora oggi.

Il motivo? Le sue particolari relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo, e in questo caso, stiamo parlando di ‘vip’ presenti in casa, anzi, precisamente, di una sola concorrente. In questa foto del passato, riuscite a riconoscerlo? Ovviamente è ben evidente, è Gianmaria Antinolfi. Qui, era molto diverso, aveva qualche anno in meno.

La foto risale al 2013, almeno questa è la data di pubblicazione sul suo canale instagram. Antinolfi portava, allora, i capelli in modo diverso e molto più lunghi. Come abbiamo accennato, nelle ultime settimane, si è trovato al centro dell’attenzione per le sue relazioni, ma in questo caso, parliamo del rapporto con Soleil Sorge. Ora, il bell’imprenditore ha messo gli occhi su Sophie, e ha espresso più volte interesse nei suoi confronti. La bella concorrente, però, sembra non provare nessun particolare coinvolgimento.