Tutte le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 24 Ottobre: ospiti eccezionali, c’è anche l’amatissimo personaggio della tv.

Dopo un Sabato incredibile, non potevamo non vivere una Domenica da urlo all’insegna di Verissimo e dei suoi ospiti. Dopo il classico appuntamento con Amici, che a quanto pare sarà indimenticabile a causa di un’eliminazione davvero choc, Silvia Toffanin partirà con il nuovo appuntamento.

Così come tutti gli altri precedenti, anche quello di Sabato 24 Ottobre sarà un appuntamento di Verissimo davvero imperdibile. Stando ad alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che la puntata sarà ricca di ospiti strabilianti. E di alcuni ‘ritorni’ davvero impressionanti. Insomma, sembrerebbe proprio che la padrona di casa abbia pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio per far trascorrere al suo amatissimo pubblico una Domenica pomeriggio davvero indimenticabile! Di che cosa parliamo, però? E, soprattutto, di chi parliamo? Seguiteci nella lettura: non ve ne pentirete!

Verissimo del 24 Ottobre: le anticipazioni, ospiti fenomenali

Quella che andrà in onda domani, Sabato 24 Ottobre, sarà una puntata di Verissimo davvero indimenticabile. Certo, come questa di quest’oggi e come tutte le altre, è vero! Quella che, però, andrà in onda tra poco meno di 24 ore, ve lo assicuriamo, sarà ricco di ospiti eccezionali!

Gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Cologno Monzese saranno numerosissimi. E ciascuno di loro avrà da raccontare davvero molto alla padrona di casa. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Eccoli qui:

Alfonso Signorini: non può mancare lui! A distanza di poco meno di un mese dall’inizio del suo terzo Grande Fratello Vip consecutivo, l’amatissimo conduttore e giornalista si racconterà alla padrona di casa. Non potranno mai mancare le sue sensazioni su ciascun concorrente, ma anche sulle sue opinioniste. Ma non solo;

Non prendete appuntamenti! Verissimo vi aspetta!