Ballando con le Stelle, ex concorrente torna insieme alla sua fidanzata: splendido annuncio

Un ex concorrente di “Ballando con le Stelle” è tornato insieme alla sua fidanzata: splendido annuncio pubblicato sui social

Una bellissima notizia per i fan di “Ballando con le Stelle”: un ex concorrente del talent show, nonché vincitore del programma, è tornato con la sua fidanzata. L’annuncio è arrivato sui social con un post lunghissimo.

Ballando con le Stelle, ex concorrente torna insieme alla fidanzata

Un ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, nonché vincitore del talent show, è tornato con la sua fidanzata. Stiamo parlando di Gilles Rocca: il vincitore della scorsa edizione del programma di Milly Carlucci è tornato con la sua fidanzata Miriam Galanti.

La loro storia d’amore è finita sulla bocca di tutti, oltre che per l’esperienza a “Ballando con le Stelle”, soprattutto per l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”. In Honduras, infatti, Gilles professò tutto il suo amore per Miriam. Quando tornò in Italia, però, la loro storia d’amore durò poco. I due dopo un po’ di tempo annunciarono la separazione. La fine della loro relazione amorosa sconvolse i fan della coppia. I due sembravano molto affiatati e la separazione arrivò come un fulmine a ciel sereno.

Adesso però possiamo annunciarlo con gran gioia: Gilles e Miriam sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stato proprio l’ex vincitore di Ballando con le Stelle con un lunghissimo post su Instagram: “Quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così. Bentornata amore mio”.

Il post pubblicato da Gilles su Instagram in realtà è molto polemico. L’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” ha infatti svelato alcuni retroscena inediti. “Ci hanno offerto soldi, copertine…” – dichiara Rocca – “ma il patto era quello di dire sui giornali che non stavamo più insieme”.

Gilles ha poi aggiunto: “Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male, per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa”.