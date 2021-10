Dopo ben 18 anni, l’amatissimo attore dice ‘addio’ alla seguitissima serie tv: la notizia lascia tutti di stucco, fan ‘gelati’.

La notizia è rimbalzata sul web qualche giorno fa. Ed ancora adesso continua a fare il suo corso. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dopo ben 18 anni, l’attore è pronto a dire addio al suo personaggio. Ed, ovviamente, alla famosissima ed amatissima serie televisiva.

A darne l’annuncio, come abbiamo potuto constatare anche coi nostri occhi, è stato il canale Instagram della serie tv. Che, a corredo di una foto che ritrae proprio il personaggio in azione, non ha potuto fare a meno di rivelare la sua uscita di scena. Al momento, non abbiamo moltissime informazioni in merito. Né tantomeno sappiamo se questo sia un saluto definitivo o soltanto provvisorio. Fatto sta che la notizia del suo addio ha sorpreso e ha ‘gelato’ tutti i sostenitori della serie tv. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che era già da diverso tempo che si vociferava di un presunto addio dell’attore nella serie tv. Qualche giorno fa, però, ne è arrivata la conferma: gli episodi che andranno in onda saranno i suoi ultimi.

L’attore dice addio alla serie tv dopo 18 anni: colpo di scena, la notizia choc

A distanza di ben 18 anni dal suo esordio nell’amatissima serie tv, il famoso ed apprezzatissimo attore è pronto a dire ‘addio’ al suo personaggio. Stiamo parlando proprio di lui: Mark Harmon, nonché Gibbs in NCIS. Avete letto proprio bene, si! È proprio lui che, stando a quanto si apprende, a dover salutare, anche se non sappiamo se sarà per sempre, il suo amatissimo pubblico.

Da quanto si apprende da questo annuncio scritto dallo showrunner della serie tv,sembrerebbe che l’attore continuerà a lavorare per NCIS,ma resterà dietro le quinte. Sul web, infatti, si legge che il buon Harmon non solo interpretava il suo personaggio, ma era anche l’excutive producer della serie tv. Ed è questo il ruolo che, a quanto pare, continuerà a rivestire.

Al momento, non sappiamo dirvi se l’addio sarà definitivo oppure no. Una cosa, però, è certa: la notizia ha gelato tutti!