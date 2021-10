Oggi sono così, ma ricordate com’erano Luigi e Sofia, i protagonisti di Me contro te, nei primi video pubblicati su Youtube?

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che ha fatto esplodere il mondo del web. I Me Contro Te, dopo nove anni di fidanzamento, finalmente si sposano!

Luigi ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio alla sua dolce metà sul Lago di Como: la risposta di Sofia, ovviamente, non poteva che essere positiva! La clip della proposta ha ottenuto un boom di visualizzazioni: oltre 3 milioni di views ha raggiunto il video su Youtube. La presenza dei Me Contro Te online risale al lontano 2014, era il 4 ottobre quando Luigi e Sofia pubblicavano il loro primo video. Si tratta di una challenge ispirata al film Maze Runner, nella quale entrambi disegnano un labirinto che il partner dovrà poi risolvere nel minor tempo possibile. Ricordate com’erano nei loro primi video?

Leggi anche Me contro Te, chi sono i due youtuber fidanzati: sapete quanto guadagnano?

Adesso sono così, ma ricordate i Me contro Te nei primi video su Youtube? Com’erano

I Me Contro Te hanno fatto il loro debutto su Youtube quando Sofie era ancora minorenne; Luigi aveva 21 anni. Nel 2014, insieme, diedero vita al loro progetto, i Me Contro Te, mostrandosi per la prima volta avanti la telecamera.

Ricordate com’erano? I temi ed i format sui quali si basano i due non sono cambiati molto nel corso degli anni, tutto il resto ha subito una trasformazione! Vi mostriamo Sofia e Luigi alle prime armi, avanti la telecamera, nel loro primo video:

Leggi anche Sanremo 2020, i ‘Me contro te’ rinunciano all’Ariston: il motivo

I loro volti sono leggermente cambiati con il passare degli anni, qui erano giovanissimi! Anche il lavoro ha subito una piccola trasformazione dall’inizio ad oggi, in termini di produzione. Nelle prime clip l’audio non era eccellente, così come gli sfondi. Oggi i loro video sono curati nei minimi dettagli, dalle riprese al montaggio.

Leggi anche Primo appuntamento, convoleranno a nozze: il primo incontro nel famoso ristorante