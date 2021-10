Sanremo 2022, il lavoro per Amadeus si complica: “Adesso sarà dura…”

Il Festival di Sanremo 2022 si avvicina e adesso il lavoro per Amadeus si complica: ecco le parole del direttore artistico

“Sarà un’impresa…“, ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora sta per tornare e adesso inizia il duro lavoro di selezione di Amadeus e della sua squadra.

Sanremo 2022, si complica il lavoro per Amadeus: le sue parole

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si avvicina. Dopo la scorsa edizione, condizionata dalla pandemia di Covid-19 ma assai trionfale, la manifestazione canora tornerà nel febbraio 2022. Ancora una volta, a furor di popolo, i vertici della Rai hanno scelto Amadeus come conduttore e direttore artistico. Accanto a lui ci dovrebbe essere nuovamente Rosario Fiorello, amico e collega con il quale ha formato una coppia indissolubile. Il successo delle scorse edizioni del Festival è anche merito loro.

A meno di quattro mesi dall’inizio della manifestazione canora, il direttore artistico è al lavoro per offrire un altro spettacolo davvero irripetibile. Amadeus dovrà cercare di bissare il successo delle scorse edizioni, ma sarà veramente molto dura.

Il direttore artistico è già al lavoro per Sanremo Giovani. Da quest’anno, infatti, non ci sarà la categoria “Nuove Proposte“, ma tutti confluiranno in Sanremo Giovani.

Amadeus ha confessato: “Ora, come in passato, sarà un’impresa affascinante selezionare i brani più belli: il cammino verso il Teatro Ariston è iniziato. D’ora in poi saranno musica e testi a riempire le nostre giornate lavorative”.

Chi saranno i big in gara

Non solo Sanremo Giovani, il conduttore e direttore artistico Amadeus è al lavoro anche per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Oltre a dover scegliere i co-conduttori e gli ospiti, Ama dovrà selezionare i Big in gara.

Nei giorni scorsi sono circolati alcuni nomi. Innanzitutto potrebbe tornare sul palco dell’Ariston Elisa. Come riporta Il Messaggero, infatti, la cantante avrebbe presentato una canzone con il noto rapper Rkomi. Gli altri nomi caldi, invece, sono: Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Blanco, Ariete, Alfa e Aka7even, Francesco Renga, Marco Masini, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, Simona Molinari, Carmen Consoli, i Kolors, i Boomdabash e tanti altri ancora.