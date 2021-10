Uomini e Donne, arriva la conferma su Joele Milan: cos’è successo dopo la ‘cacciata’ dal programma

Arriva una conferma su Joele Milan, ex tronista di Uomini e Donne: ecco cos’è successo dopo la ‘cacciata’ dal programma

Joele Milan è stato un tronista del dating show di Canale 5. Il ragazzo è stato ‘cacciato’ da Maria De Filippi dopo che la produzione ha smascherato un suo presunto ‘piano’ con un’altra corteggiatrice. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo dopo la fine della sua esperienza.

Uomini e Donne, cos’è successo dopo la ‘cacciata’ di Joele Milan

Joele è sicuramente uno dei tronisti più discussi della stagione attuale di “Uomini e Donne“. Il ragazzo è stato ‘cacciato’ dal programma. La produzione ha infatti scoperto un presunto ‘piano’ del tronista con una sua corteggiatrice. Joele aveva infatti chiesto ad una delle sue corteggiatrici di seguire uno dei suoi amici su Instagram. In questo modo i due si sarebbero sentiti all’oscuro della produzione.

Quando Maria De Filippi ha scoperto il piano, ha smascherato il tronista e gli ha chiesto di abbandonare il programma insieme alla corteggiatrice. Sicuramente una brutta figura per Joele, che nei giorni successivi ha cercato di giustificarsi. Il tronista ha dichiarato di essere in buona fede e di non aver minato la credibilità del programma.

Adesso però, a poche settimane dalla sua ‘cacciata’ dal programma, arriva una conferma ufficiale sull’ex tronista di “Uomini e Donne”. Joele, infatti, è stato avvistato insieme alla corteggiatrice con la quale aveva cercato di organizzare questo ‘piano’. I due probabilmente si stanno frequentando lontani dagli studi di Maria De Filippi.

Fino a quando si tratta d’amore, siamo tutti d’accordo. Noi infatti non possiamo che augurare tanta felicità a Joele e alla corteggiatrice. Sarebbe stato bello, però, se i due avessero deciso di frequentarsi nello studio di Maria De Filippi o magari scegliersi. In questo modo avrebbero concluso un percorso di sicuro emozionante e non sarebbero stati accusati dal pubblico e dalla produzione.