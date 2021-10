Aveva solo 14 anni quando ha esordito al cinema: qui è sul set del famoso film, riconoscete l’attrice?

In questo scatto ripreso da una scena di un famoso film vediamo l’amatissima attrice. Aveva appena 14 anni quando ha esordito al cinema. Oggi, è una vera e propria star, famosa in tutto il mondo. Ma molto prima, era stata notata e scelta per apparire in uno spot televisivo, come modella.

Leggi anche Anne Hathaway, avete mai visto il marito dell’attrice? Lo conosciamo benissimo

A soli 7 anni , dopo questa prima esperienza, inizia a prendere lezioni di recitazione. E pochi anni più tardi, entra nel mondo del cinema, rivestendo i panni di un’adolescente che vive le prime crisi sentimentali, quando, sua sorella, si fidanza. In questa foto l’attrice era giovanissima, un’adolescente alle sue prime esperienze. Osservando con attenzione, riuscite a riconoscerla? Sapete dirci chi è?

Leggi anche Jodie Foster è una vera e propria diva: sapete in che cosa è laureata?

A soli 14 anni l’esordio al cinema: qui l’attrice è sul set del suo primissimo film, la riconoscete?

La ragazza nella foto che vi abbiamo mostrato, era allora un’adolescente, ma oggi, è un’attrice amata e apprezzata in tutto il mondo. La foto riporta ad una scena di un famoso film, quando, la star, ha esordito al cinema.

Leggi anche Reese Witherspoon, in ‘Tutta colpa dell’amore’ aveva 26 anni: ecco com’è la celebre attrice oggi

Aveva appena 14 anni, quando, è entrata nel cast del film L’uomo sulla luna, vestendo i panni di un’adolescente che vive le prime crisi sentimentali e familiari dopo che sua sorella si fidanza. Ma nello stesso anno recita nel suo primo film per la televisione, Fiore selvaggio. 14 anni e già una star, proprio come oggi, solo che, da allora, sono passati ben 30 anni. L’attrice era giovanissima, ma oggi è una donna e una professionista bravissima e bellissima. Voi, l’avete riconosciuta? Ebbene, è Reese Witherspoon, la protagonista della foto.

Praticamente, la star non è cambiata. Splende ancora oggi, come 30 anni fa, quando, si cimentava nel suo primo ruolo nel film L’uomo sulla luna, nel 1991. Reese, oltre ad essere una grande attrice, è anche una produttrice cinematografica e televisiva ed è una imprenditrice. Tanti i film che l’hanno portata al successo, come dimenticare Election, La rivincita delle bionde, Una bionda in carriera, Tutta colpa dell’amore e tanti altri.