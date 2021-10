Bellissima, vero? E’ la moglie del famosissimo attore: la coppia si è sposata in segreto, proprio quest’anno.

Uno scatto che toglie il fiato, perchè la protagonista è bellissima. Lei è la moglie di un attore famosissimo. A quanto pare, stando a quanto riportato, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto.

Ma quando è stato celebrato il matrimonio? Proprio quest’anno, dopo poco più di anno di frequentazione. Oggi, sui profili social, si mostrano spesso insieme. Attrice e modella, suo marito, ve l’abbiamo svelato, è una star del cinema. Sono diversi i ruoli che ce l’hanno fatto conoscere e soprattutto apprezzare. Se la sua carriera fila liscia, non è così per la sua vita privata. L’attore ha, infatti, due matrimoni alle spalle. La bellissima attrice che vediamo in foto è la sua terza moglie. Ma, per caso, avete capito di chi stiamo parlando?

Bella da togliere il fiato: è lei la moglie del famosissimo attore

L’attrice presente in questa foto è la moglie di un attore molto famoso, a livello mondiale. La coppia, si legge, si è sposata proprio quest’anno, pochi mesi dopo che, l’attore ha avuto il divorzio dall’ex moglie.

Proprio così, perchè, sembrerebbe che, la vita sentimentale della star sia molto movimentata. Ha alle spalle ben due matrimoni. L’ultimo, ha visto la fine con il divorzio proprio quest’anno, a febbraio. A maggio, ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata, conosciuta circa un anno fa. Ma avete capito di chi parliamo? Sofia Pernas, l’attrice in foto, è la moglie di Justin Hartley, proprio così!

La coppia, a quanto pare, si è sposata con un’intima cerimonia nel maggio del 2021, dopo un anno di frequentazione. Hartely è famosissimo per aver interpretato tanti ruoli, come nella serie televisiva Smallville, il personaggio di Oliver Queen/Green Arrow , in Aquaman, in CSI: New York e in altre serie tv e non sono mancati molti ruoli cinematografici.

Come abbiamo riportato, l’attore oggi è felicemente sposato con l’attrice Sofia Pernas, da pochissimi mesi, dopo la fine di due matrimoni.