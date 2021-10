Tutti pazzi per la camicia a righe di Maria De Filippi: sapete quanto costa? I dettagli del look della conduttrice a Tu si que vales.

Ancora un grandissimo successo per Tu si que vales. La puntata in onda ieri, sabato 23 ottobre 2021, è stata seguita da più di 4 milioni di telespettatori. Esibizioni da lasciare senza fiato, emozioni uniche ma anche tante risate: è questo il mix vincente della trasmissione targata Maria De Filippi. E, a proposito della padrona di casa, a colpire tutti ieri è stato anche il look scelto dalla conduttrice.

Un completo tono su tono, color rosso bordeaux, che non è passato di certo inosservato. In particolare, è stata la camicia scelta da Queen Mary ad attirare l’attenzione dei telespettatori. Curiosi di sapere di più sul capo? Siete nel posto giusto.

Quanto costa la camicia a righe indossata da Maria De Filippi a Tu si que vales

Elegante ma nello stesso tempo casual, i look di Maria De Filippi a Tu si que vales passano difficilmente inosservati. Per la puntata di ieri, la conduttrice ha scelto un completo tono su tono, semplice e molto raffinato. A rendere particolare la camicia è la stampa a righe larghe: curiosi di sapere di più sul capo d’abbigliamento scelto da Queen Mary?

A fornirci le informazioni è la sempre informata pagina Instagram Closet Italy, che riporta brand e costo della camicia. Si tratta di un capo firmato YSL, un marchio scelto molto spesso dalla conduttrice. Il prezzo della camicia? 695 euro! La De Filippi ha completato il look con un decollete nero molto semplice, di Gianvito Rossi.

Che dire, anche ieri sera Maria De Filippi era impeccabile! E voi, avete seguito la puntata della trasmissione di Canale 5? Si trattava dell’appuntamento numero sei di questa edizione ricca di emozioni.