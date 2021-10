Amici 21, Flaza rompe il silenzio dopo l’eliminazione: il lungo messaggio è apparso sui social, dopo la messa in onda dell’ultima puntata del talent.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. I nuovi concorrenti continuano il loro percorso all’interno della scuola più famosa della tv, tra lezioni, prove e sfide accese. Per qualcuno, però, l’avventura nel talent si è già conclusa, e non per via del poco talento. Ci riferiamo a Flaza, eliminata da Lorella Cuccarini nel corso della puntata tramessa domenica.

Dopo diversi richiami ed ammonizioni, l’allieva ha nuovamente trasgredito alle regole della scuola, non presentandosi ad un incontro con la costumista. Un ennesimo errore davanti al quale la prof non ha avuto scelta: la concorrente è stata espulsa dalla scuola. Dopo la messa in onda della puntata, la giovane cantante ha rotto il silenzio, pubblicando un lungo messaggio sui social. In seguito le sue parole.

Flaza parla dopo l’eliminazione ad Amici 21: “È stato un viaggio importante”

Niente lieto fine per Flaza ad Amici. La cantante ha dovuto lasciare la scuola a causa delle sue ripetute infrazioni al regolamento del programma. Un viaggio terminato in anticipo per la concorrente, ma un viaggio importante. A definirlo così è stata proprio lei, che poche ore fa ha condiviso un post sul suo canale ufficiale di Instagram.

“Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni“, scrive Flaza, ritenendo comunque giusto il provvedimento preso per lei dalla sua insegnante. Nonostante questo, la cantante si scaglia contro coloro che la stanno offendendo sui social, dopo l’episodio ad Amici: “ Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero.”

Un post che in poco tempo è stato invaso da likes e commenti dei fan, che, anche in poco tempo, hanno amato la musica e il talento della cantante. Che promette: “Non mi stancherò mai di fare musica”. E voi, siete d’accordo con la decisione di Lorella Cuccarini.